Fıstık ismini verdiği yavru sincaba çocuğu gibi bakıyor

Bolu'da yaşayan Abdurrahman Konuk, akrabalarının evine giren bir yavru sincabı sahiplenerek, bakımını üstlendi.

Sincabı biberonla besliyor

İtfaiye Müdürlüğü'nde bulunan odasına sincap için bir kutu getirerek yatak yapan Konuk, hem mesaide hem de izinli günlerinde sincabı yanından ayırmıyor.

Hem itfaiye personeli hem de ailesinin çok sevdiği sincabın tüm bakımını üstlenen Abdurrahman Konuk, biberonla beslediği sincaba mümkün olduğu kadar bakmak istiyor.

Fıstık ismini verdiği sincaba çocukları gibi bakıyor

Abdurrahman Konuk, hayvanları çok sevdiğini belirterek, "Akrabalarım evlerinde bir sincap bulmuş. Benim de hayvanları sevdiğimi bildikleri için bana getirdiler. Ben de 'fıstık' ismini verdiğimiz bu yavru sincaba bakmaya başladım" dedi.

Yavru sincaba çocuklarına baktığı gibi baktığını anlatan Konuk, şunları söyledi:

"Benim 2 çocuğum var. Bebekken çocuklarıma nasıl baktıysam bu yavru sincaba da öyle bakıyorum. Bakmaya da devam edeceğim. Her 2 saatte bir biberonla süt veriyorum. Süt verdikten sonra karnına masaj yapıyorum. Aynı bir çocuk gibi gazının çıkmasını sağlıyorum. Gazı da çıktıktan sonra huzurlu bir şekilde uyuyor. Gece de olsa kalkıp süt vermeye devam ediyorum."

Hayvanları çok sevdiğini ve evinde de çeşitli hayvanlar beslediğini belirten Konuk, mesai arkadaşlarının da yavru sincaba çok ilgi gösterdiğini söyledi.

Kaynak: AA