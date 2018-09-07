Türk hakimiyetini doruk noktasına ulaştıran padişah Kanuni Sultan Süleyman

Babası Yavuz Sultan Selim, annesi Hafsa Hatun olan Kanuni Sultan Süleyman, 27 Nisan 1945’te Trabzon’da doğdu.

Babası, Süleyman’ı küçük yaşlardan itibaren özen göstererek yetiştirmeye başladı. İlk eğitimini annesi ve Yavuz Sultan Selim’in annesi Gülbahar Hanım’dan aldı. 7 yaşında yine eğitim için İstanbul’a gönderildi. Orada Şehzade Süleyman, Kara Kızoğlu Hayrettin Hızır Efendi’den tarih, fen, edebiyat din, savaş teknikleri gibi farklı alanlarda dersler aldı.

15 yaşına gelinceye kadar babasının yanında kalmaya ve savaş tekniklerini öğrenmeye devam eden Süleyman, sırasıyla Şarki Karahisar, Bolu ve Kefe sancak beyliğine atandı.

Tahta geçişi kolay ve tartışmasız oldu

Şehzade Süleyman, 1512’de tahta geçmesi ve babasına vekalet etmesi için İstanbul’a çağrıldı. Kısa bir süre sonra Saruhan sancak beyliğinde görev yaptı. Süleyman’ın kendisinden başka erkek kardeşi olmadığı için, Yavuz Sultan Selim’in vefatı üzerine kolay ve tartışmasız bir şekilde 1520’de tahta geçti.

Kendinden emin bir padişah olan Sultan Süleyman, yapacağı işlerde hiç acele etmez ve hepsine uzunca düşünerek karar verirdi. Aynı zamanda verdiği emirlerinden de geri dönmezdi.

Yaptığı fetihlerle Osmanlı'nın gücüne güç kattı

Belgrad’ın fethiyle Orta Avrupa’nın kapılarını Osmanlı’ya açtı. Rodos fethiyle Akdeniz’de hakimiyeti sağladı. 60 bin kişilik ordu ve 300 top ile Mohaç’ta Macar ordusuyla savaştı ve 2 saat gibi kısa bir sürede büyük bir zafer kazandı.

Osmanlı Devleti’ne en uzun süre liderlik etmesiyle ve kazandığı zaferlerle bilinen Kanuni Sultan Süleyman, babasından devraldığı 6 milyon 557 bin kilometrekare toprağı, yaptığı fetihlerle 14 milyon 893 bin kilometrekareye ulaştırdı.

Kanunlara uyan bir devlet adamı ve şairdi

Büyük bir devlet adamı olan Kanuni Sultan Süleyman aynı zamanda bir şairdi. Bilinen en ünlü şiirlerinden biri ise şu:

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi,

Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi.

Saltanat dedikleri bir cihan kavgasıdır,

Olmaya baht ü saadet dünyada vahdet gibi”

Ayrıca, Sultan Süleyman’a yeni kanunlar ortaya koymasından değil, adaleti sevmesi nedeniyle “Kanuni” de deniyor. Mevcut kanunların sıkı takibini yapan Kanuni Sultan Süleyman, Mısır’dan gelen vergiyi gereğinden fazla bulup Mısır Valisi'ni değiştirmişti.

Sultan Süleyman, 71 yaşındayken çıktığı Zigetvar kuşatması sırasında, 7 Eylül 1566'da vefat etti.

Kaynak: TRT Haber





