TİKA Mozambikli öğrencilere eğitim verecek

TİKA, Mozambik Eduardo Mondlane Üniversitesi İletişim ve Sanat Fakültesi öğrencilerine daha iyi eğitim almaları için fotoğraf makinesi ve ekipman desteği sağladı.

Tiyatro, pazarlama ve arşivcilik alanlarında faaliyet gösteren 500 öğrenci kapasiteli üniversite bünyesinde TİKA, proje sonrasında daha iyi bir eğitim imkanı için öğrencilere fotoğrafçılık eğitimi de verecek.

Dekan Joao Miguel, projeye ilişkin olarak, "Bu proje ile birlikte okulumuz bünyesinde birçok bölümde eksik olan fotoğrafçılık eğitimleri verilmeye başlanacak. Bundan dolayı müteşekkiriz." ifadesini kullandı.

Tecrübe Paylaşım Programı ile Mozambik'e giden gönüllü öğrenciler ile Mozambikli öğrencilere fotoğrafçılık eğitimi verilmişti.

Eğitim programında öğrencilerin çektikleri fotoğraflarla ilerleyen günlerde Ankara ve Maputo'da ortak fotoğraf sergisi açılması planlanıyor.

Kaynak: AA