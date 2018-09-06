  • 06 EYLÜL 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 6.585
    EURO 7.667
  • BIST 92763.31
    ALTIN 254.09
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Karagöl her mevsim ilgi çekiyor

Karagöl her mevsim ilgi çekiyor

Artvin Şavşat'ta bulunan ve doğal güzelliği ile görenleri adeta büyüleyen "Sakin Şehir" unvanına sahip Karagöl, sonbaharda ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Karagöl her mevsim ilgi çekiyor

Şavşat'a 25 kilometre uzaklıkta ve Sahara Milli Parkı içerisinde yer alan Karagöl, sonbahar mevsiminin ilk günlerinde yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak yeri oldu.

Fotoğraf sanatçılarının da sıklıkla geldiği ve "saklı cennet" olarak adlandırılan Karagöl, günübirlik gezilerin yanı sıra çevresindeki ormanlık alanlarda kamp yapma imkanı da sunuyor.

Gölü ziyarete gelen Melda Cellat, yılda en az bir defa buraya geldiğini belirterek, "Ormanlar arasında olan saklı cennet Karagöl insanın ruhunu dinlendiriyor. Burası Muazzam güzel bir yer." dedi.

Fotoğraf tutkunu Türkü Demirci de gölün doğal stüdyo olduğunu, fotoğrafseverlerin mutlaka gölü görmeleri gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: karagöl, artvin, Şavşat, sahara milli parkı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER