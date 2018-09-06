Elmalı 666 yıldır güreş müsabakalarına ev sahipliği yapıyor

Tarihi kaynaklara göre Abdal Musa Hazretleri'nin Tekke Mahallesi'ne yerleşmesiyle Türk ve Müslümanların çoğalıp kök saldığı Antalya'nın Elmalı ilçesinde ata sporu güreşin ilk müsabakalarının yapıldığı yer olarak da kayıtlara geçiyor.

1352 yılından beri, 666 yıldır namlı pehlivanların kispet giydiği Elmalı Yağlı Güreşleri için hazırlıklar tamamlandı. Aralarında hem son Kırkpınar hem de Elmalı Başpehlivanı Orhan Okulu, ikizler İsmail ve Turan Balaban, Recep Kara, Ali Gürbüz'ün de olduğu 78'i başpehlivan, bin 600'ün üzerinde pehlivanın organizasyona katılması bekleniyor.

Biletlerin büyük bölümünün satıldığı, 10 binin üzerinde seyirci beklenen Elmalı Yağlı Güreşleri'nin de boy atlanan Kırkpınar'daki gibi yönetmeliğinin olması isteniyor.

Orhan Okulu'nun beş kez üst üste başpehlivan olduğu Elmalı Yağlı Güreşleri, yarın dualarla ve kortejle başlayacak, 9 Eylül'e kadar başpehlivanların kıyasıya mücadelesine sahne olacak.

İkizler, er meydanında güreşecek

Başpehlivan İsmail Balaban, 2006'dan beri ikizi Turan ile profesyonel güreş yaptığını belirterek, köydeki insanların yönlendirmesiyle güreşe başladıklarını anlattı.

Başpehlivanlık kategorisine 2013'te çıktığını bildiren İsmail Balaban, Edirne Kırkpınar'da aynı yıl başpehlivan olduğunu söyledi.

Boy atlama yerinin Kırkpınar olduğuna değinen İsmail Balaban, şunları kaydetti:

"Elmalı'da birinciliği almak istiyorum. Daha önce hiç nasip olmadı, üçüncü oldum. Kendi evimde, seyircimin önünde birinciliği elde edebilmek için sıkı çalıştık. Elmalı, Kırkpınar'dan 9 yıl daha eski bir organizasyon. Benim için Elmalı güreşleri çok daha büyük önem arz ediyor. Çünkü ben Elmalılıyım. İnşallah er meydanında birinci olurum. İkizimle birlikte er meydanına çıkıp, mücadele edeceğiz."

Bu yıl 40 civarında organizasyona katıldığını, 12 birincilik, 3 ikincilik, 10 civarında üçüncülüğü olduğuna işaret eden İsmail Balaban, "Tarihi dokusu da Kırkpınar'ı ön plana çıkarıyor. Yağlı güreşin olimpiyatı Edirne. Dünya olarak Edirne'den sonra ikinci olarak Elmalı güreşleri geliyor." diye konuştu.

Turan Balaban ise tarihi Elmalı güreşlerinde ikiziyle boy göstereceklerini belirterek, her zaman kürsünün en üst basamağında olmayı hedeflediklerini anlattı.

Elmalı'nın kendi memleketi olduğunu belirten Turan Balaban, "Kendi evimizde şampiyonluğu yaşamak istiyoruz. Kurada kardeşimle ilk turda da karşılaşabiliriz. İnşallah finale çıkarız. Finale ikimiz kalırsak, çok iyi olacak. Birçok organizasyonda güreştik. Kardeşimle güreşmek farklı bir duygu. Elmalı güreşleri bizim için çok önemli. İnşallah kemeri kuşanırız." dedi.

"Bize de yönetmelik verilsin"

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, 666'ncısını düzenleyecekleri Elmalı Yağlı Güreşleri'nin, Türk'ün ilk er meydanı, Anadolu'da en uzun zamandan beri yapılan en önemli organizasyonlardan olduğunu söyledi.

Elmalı'nın, en az Kırkpınar kadar önemli bir organizasyon olduğuna değinen Öztekin, bu yılki organizasyona bin 600'ün üzerinde, rekor katılım beklediklerini anlattı.

Müsabakalar için 2 ton yağ alındığını, bir ton da yedekte bekletildiğini aktaran Öztekin, Elmalılı İsmail Balaban ve Ali Gürbüz ile beş yıldır üst üste başpehlivan olan Orhan Okulu'nun birincilik için kıyasıya mücadele edeceğini bildirdi.

Seyir kalitesi yüksek, keyifli müsabakalar olacağına değinen Öztekin, şunları kaydetti:

"Tarih olarak Kırkpınar'dan daha eskiyiz. Daha büyük bir organizasyonuz. Seyirci sayısı olarak da eksiğimiz yok ama sadece Kırkpınar'a yıllar önce yasal hak verilmiş. Biz de Elmalı güreşlerinin yasal anlamda statüye alınmasını istiyoruz. Kırkpınar'ın yönetmenliği var, bütün güreşçiler katılmak zorunda. Biz güreşçilerle pazarlık yapıyoruz, yense de yenilse de para alıyor. Güreş Federasyonu ve Bakanlığımızdan, bize de yönetmelik verilmesini bekliyoruz."

Kaynak: AA