Kayınpederini kutsal topraklarda omzunda taşıdı

Trabzonlu Murat Erbay, Mekke'de ibadetleri boyunca yürümekte güçlük çeken annesine tekerlekli sandalye kiralayıp kayınpederini de zaman zaman omzunda taşıyarak hac ibadetini yerine getirdi.

76 yaşındaki annesi ve 90 yaşındaki kayınpederi ile kutsal topraklara gitti

53 yaşındaki Murat Erbay, hacca gidebilmek için 9 yıl önce Diyanet İşleri Başkanlığına başvurarak kayıt oldu.

Sabırla hacca gideceği günü bekleyen Erbay ve ailesinin umudu, bu sene heyecan ve mutluluğa dönüştü. Murat Erbay, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla eşi Ayşe, 76 yaşındaki annesi Emine Erbay ve 90 yaşındaki kayınpederi Ali Kol ile kutsal topraklara gitti.

Görenlerin takdirini topladı

Yaşları ve sağlık sorunları nedeniyle uzun süre ayakta durmakta ve yürümekte güçlük çeken aile büyüklerine yardımcı olan Murat Erbay, annesi Emine Erbay için tekerlekli sandalye kiraladı.

Yürümekte zorluk çektiği zamanlarda kayınpederini omzunda taşıyan Murat Erbay, 34 gün süren hac görevinin ardından Trabzon'a döndü. Havalimanı çıkışında da kayınpederini omuzunda taşıyan Erbay, görenlerin takdirini kazandı.

"Hiç yorulmadım"

Murat Erbay, yurt dışına ilk kez hac ibadeti için çıktığını belirterek, annesinin ve kayınbabasının yaşlılıktan dolayı ibadet etmekte zorlandığını görünce ikisine de yardımcı olduğunu söyledi.

"Kayınbabam 30 yıldır bizimle birlikte kalır. Cenab-ı Allah'ıma şükürler olsun. Kayınbabamı isteyerek, zorlandığı yerlerde Allah için omuzlarıma aldım. Oralarda ikimizin de ibadeti kolay oldu. Allah öyle bir güç verdi ki kayınbabam omuzlarımdayken benden ter bile akmadı. Zahmetine katlandım, zevk aldım. Hiç yorulmadım. Bana da herkes destek verdi. Kayınbabamı omuzlarıma aldığımı gören vatandaşlar fotoğraf çektiler."

"Onun duası bana yeter"

Annesine ise kiraladığı tekerlekli sandalyeyle ibadetini yaptırmaya çalıştığını anlatan Erbay, "Annem de bana dua etti, ağladı, beni de ağlattı. Onun duası bana yeter. Sadece kayınbabam ile anneme değil, tanımadığım yaşlılara da orada kolundan tutup yardımcı oldum" dedi.

"Türk olduğumuzu öğrenince 'Recep Tayyip Erdoğan' deyip sarılıyorlar"

Murat Erbay, hac ibadetinde karşılaştığı insanlarla aralarında geçen diyaloglara da değindi.

"Türk olduğumuzu öğrenince 'Recep Tayyip Erdoğan' deyip sarılıyorlar bana. Dünya seviyor onu. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Allah'ım dünyada ve ahirette yerini cennet etsin. Biz ondan razıyız. Allah da ondan razı olsun."

"Beni taşıdı, Allah razı olsun"

Kayınpeder Ali Kol da iki sene önce umreye gittiğini belirterek, "Hep birlikte hacca gittik. Bize damadım yardımcı oldu. Dizimden dolayı fazla yürüyemiyorum. Beni taşıdı, Allah razı olsun. O olmasaydı ibadetlerimi yapamazdım. Allah'ım fırsat verdi, emrettiklerini yaptık" dedi.

Yolculuklarının iyi geçtiğini, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kendilerine yardım ettiğini anlatan Ali Kol, zorluk çekmeden ibadetini yerine getirdiğini söyledi.

Kaynak: AA