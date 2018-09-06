74 yaşında Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi oldu

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni 1966 yılında tamamlayan 74 yaşındaki Hayati Fidan, ziraat mühendisi olarak görev yaparken formasyon eğitimi alarak zaman zaman ziraat okullarında tekniker eğitimleri de verdi.

Yetenek sınavına girebilecek puanı aldı

Yıllarca çiftçi eğitimleri, tekniker yetiştirilmesi ve mühendislik çalışmalarını sürdüren Hayati Fidan 1995 yılında emekli olduktan sonra, güzel sanatlara ilgisini hobi olarak sürdürdü.

Arkadaşlarına hobisini eğitimle perçinleyeceği hayalini anlatan Fidan, bu hayalini gerçekleştirmek için girdiği üniversite sınavında yetenek sınavlarına girebilecek puanı aldı.

Kayıt rektörden

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin yetenek sınavlarında başarılı olan Hayati Fidan, fakültenin heykel bölümünde eğitim almaya hak kazandı.

Hayati Fidan'ın kaydını yapan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, en tecrübeli öğrencisini fakültenin bulunduğu Karaağaç Yerleşkesi'ne götürdü ve Fidan'a eğitim alacağı bölümün atölyelerini gezdirdi.

"Öğrencilik dünyanın en güzel şeyi"

Yarım asır sonra yeniden üniversite sıralarına dönmenin mutluluk verdiğini anlatan Fidan, şunları söyledi:

"Bana 'bu yaştan sonra ne işin var üniversitede?' diye çok soru yöneltenler vardı ancak insan öğrenme arzusundan asla vazgeçmemeli. Ben eğitimi tercih ettim. Emeklileri ya kahvede ya camide ya da hastanede görürsünüz. İnsanların mutlaka hobileri olmalı. Öğrencilik dünyanın en güzel şeyi, öğreniyorsunuz bundan daha güzel bir şey olur mu? Yeni şeyler öğrenecek olmanın hoş duygularını yaşıyorum. İntibak sorunum olmaz, kısa sürede okula da arkadaşlarıma da öğretmenlere de alışacağımı biliyorum."

"Çok zengin çok dolu bir öğrenci kazandık"

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da, üniversitelerinin önemli bir öğrenci kazandığını belirterek, "Üniversite ortamı bu yüzden güzel, sadece öğretmenlerden öğrenmiyorsunuz öğrencilerden de öğreniyorsunuz. Gerçekten tanıdığıma çok mutlu oldum, bir bilge kişilikle tanıştım. Bilginin ne kadar kıymetli olduğunu, her insanın içinde bir cevher olduğunu, çok zengin, çok dolu dolu bir öğrenci kazandık" dedi.

Kaynak: AA