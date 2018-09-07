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Başkaleli kadınlar tarihi yerleri gezdi

Van'ın Başkale Belediyesi ilçedeki kadınlara yönelik tarih ve kültür turunu tamamladı.

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Başkaleli kadınlar tarihi yerleri gezdi

Van Başkale Belediyesi'nin sosyal projeleri kapsamında 3 günlük Güneydoğu Anadolu Bölgesi gezisine katılan 45 kadın, bölgedeki tarihi ve turistik yerleri dolaşarak ilçeye döndü.

Kadınlar, ziyaret kapsamında Veysel Karani Türbesi, Diyarbakır Ulu Cami, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi, Hasanpaşa Hanı, Hz. Süleyman Camii, Harran Üniversitesi, Hayati Harrani Hz. Türbesi, Hz Yusuf'un atıldığı kuyu, Hz. Eyüp Sabır Mağarası ve Balıklı Göl'ü görme imkanı buldu.

İlk kez böyle bir geziye katıldığını belirten kadınlardan Sevda Yılmaz, "Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır çok güzel yerlerdi. Bu gezinin düzenlenmesinde emeği geçen Belediye Başkan Vekilimiz ve Kaymakamımız Abdulselam Öztürk'e ve diğer belediye görevlilerine teşekkür ederim" diye konuştu.

Kader Yalçın ise "Daha önce bölgeyi hiç görmemiştim. Bu kadar güzel yerleri yerinde görmek bizlere gurur verdi. Organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Van, tarih ve kültür turu, başkale
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