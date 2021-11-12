İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nin yürüttüğü `Finike Denizaltı Dağları Projesi` İskoçya’nın Glasgow kentinde 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda dünyaya tanıtıldı.

Denizlerin ekosistemlerinin korunması için yapılan girişimlerle Finike Denizaltı Dağları barındırdığı bentik ve pelajik türler sebebiyle, Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 milyon 124 bin 173 hektarlık alan Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilmişti.

Bölgenin çamur volkanları, soğuk su çıkışları yanında derin deniz türlerini barındırmasıyla da biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliği için özel bir ekosistem olarak kabul ediliyor.

Türkiye'nin denizlerde ilan ettiği ilk koruma alanı

Projeyi sorumlusu Prof . Dr. Bayram Öztürk, denizlerin korunması iklim değişikliği sorununda önemli bir yer tutuğunu söyleyerek:

''Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesi ülkemizin daha önce ilan ettiği koruma alanlarından farklıdır. Bölge ülkemizin karasuları içinde ve açık denizlerde ilan ettiği ilk koruma alanıdır. Türkiye’nin kara suları içinde, hem de karasuları dışında Kıbrıs Adası'ndan daha büyük bir alanı deniz koruma alanı ilan etmesi ve bu konudaki projeyi desteklemesi ve büyük bir dünya organizasyonunda gündeme alınması, Doğu Akdeniz'de askeri ve diplomatik gücünün yanında bilimsel yani çevre diplomasisi gücünü de göstermesi olarak değerlendiriliyor.` dedi.