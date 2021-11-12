Afet ve acil durumlarda profesyonel ekiplere destek olacak "gönüllülük sistemi"ne bugüne kadar 387 bin 273 kişi katıldı.

Bu sistemle, afet yönetiminin herhangi bir evresinde AFAD gönüllüsü olarak katkı sağlamak isteyenlerin, afet yönetimi sürecine planlı bir şekilde dahil edilmesi, görev alanlarının belirlenmesi ve eğitimlerle kapasitelerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Gönüllüler, eğitim ve uzmanlıklarına göre, temel, destek ve uzman AFAD gönüllüsü olarak 3 seviyede sınıflandırılıyor. AFAD Gönüllülük Sistemi'ne başvurular, e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

AFAD gönüllüsü olmak isteyenler arasında genç nüfus başı çekiyor. AFAD gönüllüsü olarak görev almaya en büyük talep, yüzde 54 ile 18-29 yaş arasındaki gençlerden geliyor. Bu yaş grubunu yüzde 29 ile 30-39 yaş arasındakiler takip ediyor. Gönüllü olmak için başvuru yapan her 1000 kişiden 5'i de 60 yaş üstü vatandaşlardan oluşuyor.

Afet ve acil durumlarda AFAD gönüllülerinin katkısı

24 Ocak 2020'deki Elazığ depreminde 188, 22 Ağustos 2020'de Giresun'da yaşanan sel afetinde 117, 30 Ekim 2020'deki İzmir depreminde 486, ağustos ayında Batı Karadeniz'de yaşanan sellerde 907 AFAD gönüllüsü çalışmalara katkı sağladı. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarında ise 18 ilde 399 AFAD gönüllüsü görev aldı.

"Onlarla daha güçlüyüz"

AFAD Başkanı Yunus Sezer, afetlerde gönüllülük kavramı ile ilk defa Marmara Depremi'nde karşılaştıklarını belirtti.

Marmara Depremi'nde az sayıda olan profesyonel ekiplerin yanında, halkın da elinden gelen her türlü yardımı yapmaya çalıştığını ifade eden Sezer, şunları söyledi:

"Arama kurtarma, barınma, yemek, ilk yardım, psikolojik destek ve benzeri afet yönetiminin her alanında vatandaşlarımız devletle birlikte ellerinden geleni yaptılar. AFAD olarak Gönüllülük Sistemi ile afetlerde yardıma hazır olan halkımızı bu konularda eğitimlerini vererek bilinçli, planlı ve düzenli bir şekilde afet yönetimine katılabilmesini hedefledik. Son dönemde yaşanan afetlerde görev alan gönüllülerimiz afetlerin her aşamasında azımsanmayacak ölçüde katkılar sağladılar. Artık onlarla daha güçlüyüz."