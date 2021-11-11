Türkiye’nin aile yapısındaki değişim masaya yatırıldı. Bu kapsamda, 26 ilde bulunan 2 bin 400 kişi üzerinde bir araştırma yapıldı. Ele alınan 15 başlıktan biri de istenilen çocuğun cinsiyetiydi.

Verilere göre, kadınların erkeklerden daha fazla kız evladı istediği belirlendi. Araştırma, geçmişte daha çok erkek çocuk isteyen Türk insanının, günümüzde kız çocuğunu daha çok istediğini ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 56,3'ü, tek çocukları olması durumunda tercihlerini kızdan yana kullandı.

Öte yandan zaman içinde aile yapısı değişime uğrasa da, Türk insanın geleneksel değerlerine bağlılığının sürdüğü görüldü.

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömre Çaha, "Ana hatlarıyla şöyle söyleyebilirim Türk aile yapısı bir taraftan geleneksel değerleri özümsüyor. Özellikle modern değerlerle uyumlu olabilecek nitelikteki geleneksel değerleri muhafaza ediyor ama bir taraftan da modern değerleri özümsüyor." dedi.

Haber: Şeyma Vural