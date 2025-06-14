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Yaşam
AA 14.06.2025 11:57

Fedakar baba, hayatını serebral palsili kızına adadı

Sivas'ta eşi öldükten sonra hayatını doğuştan serebral palsi (beyin felci) hastası kızına adayan 55 yaşındaki Murat Özler, verdiği mücadeleyle örnek oluyor.

Fedakar baba, hayatını serebral palsili kızına adadı

Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası emekli Özler, 2 yıl önce eşi Nilgün Özler'i beyin kanaması sonucu kaybetti.

Eşinin ölümünden sonra hayatını çocukları serebral palsili 22 yaşındaki Habibe Şura ve 20 yaşındaki Şeval Teslime'ye adayan baba Özler, onların mutluluğu için mücadele veriyor.

Murat Özler, büyük kızının doğuştan serebral palsi hastası olduğunu söyledi.

Eşinin hayatını kaybetmesinin ardından kendisini kızlarına adadığını belirten Özler, "Kızlarımla güzel vakit geçiriyoruz. Onlar beni, ben de onları yoruyorum ama tabii ki kızım güldüğü zaman hayatımız güzelleşiyor." dedi.

Özler, fırsat buldukça engelli kızını gezdirdiğini, her sabah kalkıp kahvaltısını hazırladığını dile getirdi.

Daha sonra kızını okula gönderdiğini anlatan Özler, "Saat 14.00 gibi okuldan tekrar eve geliyor, yemeğini yediriyorum. Haftada bir gün fizik tedaviye götürüyorum. Diğer günler ise akşama kadar evde vakit geçiriyoruz. Bütün ihtiyaçlarını ben karşılıyorum." diye konuştu.

Eşi öldükten sonra kızlarına hem annelik hem babalık yaptığını ifade eden Özler, şöyle konuştu:

"Bu duygu çok farklı bir şey, anlatılmaz. Kimse de bu duyguyu yaşamasın zaten, onu anlamak için yaşamak gerekir. Kimsenin yaşamasını da istemem. Çok zor oluyor ama böyle evlatları olanlar da çocuklarının kıymetini bilsinler. Benim yaşama sevincim bu. Bilmiyorum diğerleri ne der ama benim bu çocuğum olmasa ben buralarda durmazdım, giderdim. Beni şu anda hayata bağlayan kızım. Bunların kıymetini bilsinler çünkü bu bir sınav."

Serebral palsi hastası Habibe Şura Özler ise bütün babaların gününü kutlayarak, "Baba kız bazen dışarı çıkıyoruz, ara sıra da annemin mezarına gidiyorum. Annemi kaybettiğim için halen kendime gelemedim." ifadesini kullandı.

Fedakar baba, hayatını serebral palsili kızına adadı

"En merhametli, en fedakar babalardan birisi"

Habibe Şura'nın eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinin müdürü ve uzman öğretici Tuğba Yıldırım da Habibe'nin 4 yaşından bu yana kendi öğrencileri olduğunu söyledi.

Annesinin vefat etmesinin ardından sorumluluğun tamamen babaya geçtiğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"O günden bu yana Murat bey babalık ve annelik görevini yerine getirmeye çalışıyor. Anne öldükten sonra en ufak bir sıkıntı yaşamadık. Bu da her babanın yapacağı şey değil. Bence yılın babası Murat bey, çünkü bu zamana kadar gördüğüm en merhametli, en fedakar babalardan birisi. Yıllardır bu kurumun içerisindeyim ama örnek teşkil edecek bir babamız. Ne evladını terk etti, ne de onlara sırt çevirdi. Elinden geldiğinin çok üstünde bir performansla çocuklarına sahip çıkıyor. Bana göre iyi anne ve iyi bir baba."

Fedakar baba, hayatını serebral palsili kızına adadı

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