İznik'e turist olarak gelen, Daria Yaroshenko bir lokantada yemek yediği esnada Ayasofya Camii'nden gelen ezan sesini duydu.

Ezan sesinden etkilenen Yaroshenko, daha sonra eşiyle camiye giderek ezanı okuyan müezzin Osman Çakmak ile tanıştı. Yaroshenko, ezandan etkilendiğini anlatarak Müslüman olmak istediğini söyledi.

"Kur'an-ı Kerim'i araştırdım"

Daha sonra ilçe müftülüğüne giden Yaroshenko, burada kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu.

Daria Yaroshenko, tarihi bir yer olması nedeniyle İznik'e geziye geldiğini ve ezan sesini duyduğunu söyleyerek, "Osman hocanın sesi beni çok etkiledi. İçimde bir şeyin titrediğini hissettim. İnternetten Kur'an-ı Kerim'i araştırdım. Kendi isteğimle Müslüman olmaya karar verdim" dedi.

"Ezanlar bu tip güzel olaylara vesile oluyor"

İznik Müftüsü Üzeyir Yavaş ise ilçeye gezmek için gelen Yalova'da ikamet eden Yaroshenko'nun duyduğu ezan sesinden etkilenerek kendilerine başvurduğunu aktardı.

Yaroshenko'ya şehadet belgesi, Kur'an-ı Kerim ve ilmihal hediye ettiklerini anlatan Yavaş, "Mübarek ramazan ayında meydana gelen güzel olaydan son derece mutlu olduk. Başta kardeşimizi, eşini ve ezanı okuyan hocamızı tebrik ediyoruz. Ezanların güzel okunması bu tip güzel olaylara vesile olabiliyor" dedi.