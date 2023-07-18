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Yaşam
AA 18.07.2023 11:14

Evlilik Öncesi Eğitim Programına 1,6 milyon kişi katıldı

Evlilik çağına gelmiş ve aile kurmayı amaçlayan gençlerin yararlanabildiği Evlilik Öncesi Eğitim Programına, 2012'den bu yana 1,6 milyon kişi katıldı.

Evlilik Öncesi Eğitim Programına 1,6 milyon kişi katıldı
[Fotograf: AA]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, bakanlıkta staj yapan üniversite öğrencilerine yönelik Evlilik Öncesi Eğitim Programı düzenlendi.

Program öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Evlilik Öncesi Eğitim Programı eğitmeni Tolunay Sandıkcıoğlu, 2012'de hayata geçirilen ve bekar üniversite öğrencilerinin esas alındığı programa, evlenme yolundaki çiftlerin de ücretsiz katılabileceğini aktardı. Sandıkcıoğlu, gençlerin program kapsamında yer alan modüller içerisinde istedikleri eğitime katılabileceğini dile getirdi.

Programa başvuran gençlere evlilik hayatına dair genel fikir sahibi olabilmeleri için eğitimler verdiklerini anlatan Sandıkcıoğlu, katılımcılara kendini tanıma, aktif iletişim kurma, aktif dinleme, sağlıklı iletişim, evlilik hukuku gibi konularda bilgiler sunduklarını ifade etti.

Sandıkcıoğlu, Ankara İl Müdürlüğü olarak yılın 6 ayında 3 bin 376 gence eğitim verdiklerini belirterek, "Bakanlığımız bu programı yürütmeye başladığından bugüne 1 milyon 600 bin kişiye ulaştı. Bizler de Ankara genelinde bu sayılarımızı sürekli yeniliyoruz." diye konuştu.

"Eğitimler ilerde daha sağlıklı aileler kurabilmemiz için bize fırsat tanıyor"

Eğitime katılan Çankırı Karatekin Üniversitesi 3'üncü sınıf öğrencisi Beyzanur Ata da evlilik öncesi çiftlerin birbirini iyi tanıyabilmeleri, etkili iletişim kurabilmeleri ve olası problemlere yönelik çözüm üretebilmelerine yönelik eğitimler verildiğini söyledi.

Gençlere, evlilik öncesi bu eğitimlere katılması tavsiyesinde bulunan Ata, "Bu eğitimler ilerde daha sağlıklı aileler kurabilmemiz için bize fırsat tanıyor." dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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