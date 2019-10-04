Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali yoğun ilgi görüyor.

Atatürk Havalimanı’nda “Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın” sloganıyla başlayan festivalde ok ve cirit atma, güreş, ata binme, mangala gibi birçok spor dalında yarışmacılar birbirlerine üstünlük sağlamak için mücadele ediyor.

Türkiye dışında Arnavutluk, Azerbaycan, Moğolistan, Özbekistan gibi 16 ülkenin katılımı ile gerçekleşen festivalde ülkeler mutfaklarıyla da ön plana çıkmayı hedefliyor.

Babası teşvik etti

Geleneksel Türk sporlarının ön plana çıktığı festivalde, Uşak’tan gelen 17 yaşındaki Hasan Sarol, atlı cirit kategorisinde festivalin en genç ismi oldu.

Henüz 11. sınıf öğrencisi olan Hasan Sarol’u bu spora teşvik eden kişi ise babası.

Babasının da cirit sporcusu olduğunu söyleyen Sarol, çocukluğundan beri at üstünde olduğunu belirtiyor.

At onun için ailesi gibi

Atlı cirit, Hasan Sarol için çocukluk aşkı.

Çocuk yaşlarında babasını ve ağabeylerini izlediğini, bu aşkın da o günlerde alevlendiğini söylüyor genç ciritçi.

Atlara karşı olan sevgisinin hayatta her şeyden daha çok olduğunu söylüyor Hasan Sarol.

Atı İsli ile yaklaşık üç yıldır birlikte spor yapıyorlar.

İsli’nin resmi müsabakalara çıktığı ilk at olduğunu söyleyen Hasan Sarol, atına olan sevgisini “Canım, dostum, ailem” kelimeleri ile tarif ediyor.

Kurgu:Cihan Karaahmetoğlu