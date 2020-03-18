Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde uzun zamandır mozaik ve hurda parçalarından heykel yaparak sanatını sürdüren 50 yaşındaki Mervan Altınorak, bu defa hurdalardan eski bir video kameranın heykelini yaptı.

Hurdaya ayrılmış oto yedek parçaları, baskı balata, yay, vida, buji gibi malzemeleri kullandığını söyleyen Altınorak, "Çalışmalarıma nostaljik açıdan bakarak bu kez video kamera yaparak yeni bir çalışma yaptım" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Eserin boyunun 182, eninin ise 110 santim, ağırlığının ise yaklaşık 50 kilo olduğunu söyleyen Altınorak, "Bu çalışmamı yine hurda atıklarından neler yapılabileceğini göstermek ve çevreye duyarlılığı anlatmak için gerçekleştirdim" diye konuştu.