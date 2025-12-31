Eski milli futbolcu Gökmen Özdenak hayatını kaybetti

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından, spor yazarı, yorumcu, kulübümüzün 6225 sicil numaralı divan kurulu üyesi Gökmen Özdenak'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." ifadesi kullanıldı.

Özdenak'ın uzun yıllar sarı-kırmızılı formayı giydiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Henüz 20 yaşındayken Galatasaray'da futbolculuk serüveni başlayan Gökmen Özdenak, 13 yıl boyunca sarı-kırmızılı formamızı giydi. Bu dönemde kazandığı dört lig şampiyonluğu ve iki Türkiye Kupası'na golleriyle önemli katkı verdi. Futbolcu bir aileden gelen Gökmen Özdenak'ın kardeşleri Yasin Özdenak, Doğan Özdenak ve Mustafa Özdenak, Galatasaray armasını gururla taşıyan futbolcular olarak tarihe geçti. 1976'da Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki 50. golünü kaydederek kulüp tarihine adını yazdırdı. Ay-yıldızlı formayı 14 kez sırtına geçiren Gökmen Özdenak, futbolculuk kariyerinden sonra uzun yıllar çeşitli televizyon programlarında futbol yorumculuğu ve spor yazarlığı yaptı. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."

Bakan Bak'tan Gökmen Özdenak için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, vefat eden eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, taziye mesajında, "Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gökmen Özdenak'ın vefat haberini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski milli futbolcu ve spor yazarı merhum Gökmen Özdenak'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.