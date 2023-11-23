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Yaşam
AA 23.11.2023 13:10

Erhacı Sulak Alanı 46 kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Türkiye'nin önemli kuş göç rotalarından olan Iğdır'daki Erhacı Sulak Alanı, göç dönemince 46 türe ev sahipliği yaptı.

Erhacı Sulak Alanı 46 kuş türüne ev sahipliği yapıyor
[Fotograf: AA]

Yurdun en doğusunda, Ermenistan, İran ve Nahçıvan sınırında yer alan Iğdır, kuzey yarımküreden gelip güney yarımküreye göçen kuşlar tarafından mola noktası olarak kullanılıyor.

Birçok önemli sulak alanı barındıran Iğdır, sonbahar aylarında kuzeyden güneye, ilkbaharda ise güneyden kuzeye göçen kuşlar için farklı habitatları bir arada barındırıyor.

Ağrı Dağı'nın eteklerinde yer alan Erhacı Sulak Alanı, özellikle göç yolculuğuna çıkan türlere ağırlıyor.

Erhacı Sulak Alanı 46 kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Etrafında herhangi bir yerleşim yeri olmayan sulak alanda akademisyen ve gönüllülerce yapılan çalışmalarda bugüne kadar 106 tür tespit edildi.

Göç esnasında ise yerli ve göçmen olmak üzere toplam 46 kuş türünün bu alanı kullandığı belirlendi.

Erhacı Sulak Alanı 46 kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUŞMER) Müdürü Dr. Emrah Çelik, Erhacı'nın, Iğdır sınırlarında yer alan önemli sulak alanlardan biri olduğunu belirtti.

Erhacı Sulak Alanı'nın insan baskısından uzak ve kuşlar için çok önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Çelik, kuşların da bu nedenle kendilerini burada güvende hissettiğini anlattı.

Erhacı Sulak Alanı 46 kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Çelik, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) nesli tükenmekte olan türler arasında gösterilen kız kuşunun da (vanellus vanellus) göç yolculuğunda bu alanı kullandığını kaydetti.

Kız kuşunun Erhacı Sulak Alanı'nı istasyon olarak kullandığını belirten Çelik, "Bir sonraki çalışmalarımızda bu türün takibini yine yapacağız. Popülasyonu ne durumda, ilkbahar döneminde burayı kullanıyor mu diye çalışma yapacağız." diye konuştu.

Erhacı Sulak Alanı 46 kuş türüne ev sahipliği yapıyor

"Kuş türü sayılarının da ileriki zamanlarda artacağını düşünüyoruz"

Çelik, göçmen tür çeşitliliğinin her sezon arttığına dikkati çekerek, şunları aktardı:

"Çevre baskısından uzak olmasından dolayı kuş türü sayılarının da ileriki zamanlarda artacağını düşünüyoruz. Alan uygun bir alan, yaklaşık 110 tür yerli ve göçmen türler olmak üzere önemli bir sayı. Bu sayının artmasını bekliyoruz."

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