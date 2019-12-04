Erciyes Master Planı kapsamında yapılan yatırımlarla uluslararası standartlarda kayak merkezi haline gelen Erciyes'te, mevsiminde yağmayan karın suni olarak üretilmesi için farklı metotlar uygulanıyor.

Erciyes'te hem gündüz hem de gece boyu devam eden suni karlama çalışmaları ile pistler beyazlarken kayak sezonunun açılışını da hızlandırıyor.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, yeni sezon hazırlıkları için gerekli çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Kış boyu deforme olan, bozulan yerlerin dışında teleferik ve pistlerle ilgili tüm bakımların yapıldığını belirten Cıngı, "Sezona hazır olarak girdik. Önceki gün itibarıyla da güzel kar yağışı oldu. Bu kar yağışı aslında sezonun iyi geçeceğinin de bir işareti. Çünkü çoğu zaman kar aralık ayının ortalarına yağıyor. Bu sene 1 Aralık itibarıyla kar yağışı aldık" dedi.

"Pistlerimizin yüzde 60'ında suni karlama altyapısına sahibiz"

Kar erken yağmasına rağmen pistleri kayağa açmak için yeterli olmadığını anlatan Cıngı, şöyle konuştu:

"Sıcaklığın düşmesiyle beraber geçtiğimiz hafta başlattığımız suni karlama üretimini devam ettiriyoruz. Yağan karla beraber suni karı birleştirdiğimiz zaman inşallah bu hafta içerisinde pistlerimizi kayakseverlere açar vaziyete geleceğiz diye ümit ediyorum. Tabi bizim işimiz iklimle ve kontrol edilemeyen şartlarla sürekli yoğun geçtiği için net bir şey söylemek mümkün değil. Sıcaklık değerleri gece sıfırın altında 4-5'leri bulduğu anda biz kar üretimine başlıyoruz. Bazen 3 saat, bazen 5 saat bazen de sabaha kadar kar üretebiliyoruz. Şimdiye kadar yaklaşık 45 bin metreküp kar ürettik."

Murat Cahit Cıngı, suni karın Tekir Göleti'nden alınan su ile 154 karlama makinesiyle üretildiğini belirtti.

Erciyes'in Türkiye'de yoğun suni karlama altyapısına sahip kayak merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Cıngı, "Pistlerimizin yüzde 60'ında suni karlama altyapısına sahibiz ve kar yağmadığı zaman bu pistlerimizi kendimiz kar üreterek açmak gibi bir avantaja sahibiz. Çok şükür şimdiye kadar da iyi gitti. İnşallah pistlerimizi açtığımız zaman zaten sezonu dolu dolu yaşayacağımızı şimdiden söyleyebiliriz. Ayın 7-8'i gibi kayağı başlatırız" dedi.

Kaynak: AA