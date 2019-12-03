Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursunu tamamlayan 5'i kadın 65 polis memuruna sertifikalarının verilmesi nedeniyle Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, törenin ardından şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in kullandığı motosikleti kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Emniyet Müdürü Aşkın, halen şehir merkezinde 90 motosiklet timiyle hizmet verdiklerini, bunu 110'a çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Son yıllarda 155 hattına yapılan çağrılara hızla yanıt vermek üzere çalışma yürüttüklerini dile getiren Aşkın, en yoğun trafikte ve şartlarda dahi maksimum 4 dakikada vatandaşın yanında olabilecek standartlara ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Asayiş Şube Müdürü İsmail Duman da motosikletli polis timlerinin suçun önlenmesi konusunda da önemli bir görevler üstlendiğini aktardı.

Törenin ardından Emniyet Müdürü Aşkın, Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne düzenlenen bombalı saldırıda PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Fethi Sekin'in olayın ardından hiç kullanılmayan motosikletini kullandı.

Programda sertifika alan motosikletli polisler de hünerlerini sergiledi.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA

