Türkiye'de yaklaşık 5 milyon engelli var. Bu da nüfusun neredeyse yüzde 7'si demek. Engellilerin hayata katılması için birçok adım atılıyor. Kamu ve özel sektörde istihdam edilen engelli sayısı her geçen dönem artıyor.

Çalışamayacak durumda olan engelliler için de önemli destekler var. 513 bin engelli aylık bin 384 lira bakım hizmeti alıyor. 889 bin kişiye engelli maaşı veriliyor.

Eğitimde fırsat eşitliği için de önemli projeler geliştirildi. Bir milyona yakın engelli öğrencinin eğitim alması sağlandı. Ayrıca bakım evleri ve rehabilitasyon merkezleriyle engellilerin hayatları kolaylaştırılmaya çalışılıyor.

Eğitimde engeller aşıldı

Engellilerin eğitim alanındaki sorunları çözülüyor.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, bu konuyla ilgili şunları söyledi:

"Villa ortamında geniş bahçeler içerisinde sosyokültürel rehabilitasyon hizmetlerinin verildiği çok mükemmel merkezlerde hizmetler veriliyor. Bu şekilde 99 merkezimiz var. 7 bin 500'e yakın engellimiz burada hizmet almakta. Özel bakım merkezlerinden hizmet alıyoruz. Buradaki tüm masrafları devletimiz karşılıyor. "

Umut Evleri yapıldı

Sadece engellilerin değil, bakımlarını üstlenen yakınlarının da hayatı kolaylaştı. Ailesi yanında olduğu halde bakımı mümkün olmayan, kurum bakımına ihtiyaç duyan engelliler için Umut Evleri modeli geliştirildi. Bugüne kadar 149 umut evinde 839 engelli ev ortamında hizmet aldı.

Sosyal yaşamda unutulmadılar

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, "Kurumsal bakıma ihtiyacı olup da sıra bekleyen engellimiz yok. Ailesi yanında, bakımı devam eden engellilerimizden ise yıl içerisinde ihtiyaç olması durumunda, kuruluşlarımızda ücret alınmadan 45 güne kadar misafir uygulaması yapıyoruz" dedi.

Engelliler sosyal yaşamda da unutulmadı. Günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri için çok sayıda çalışma var. Tüm çalışmalar onların önündeki engellerin kaldırılması için. Ancak engelliler konusunda toplumsal duyarlılığın artması da bekleniyor.

Haber: Sevda Türkyılmaz

Kamera: Murat Uykan