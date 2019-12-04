Her gün, yerin yüzlerce metre altında ekmek parası için çalışıyorlar. Onlar madenci, zorlu hayatları var. Bu mesleği seçerken çoğunun seçim şansı bile yoktu.

45 yaşındaki Aziz Boydaş, 26 yıldır Edirne'de madende kömür çıkarıyor. Aslen Ordulu. Madenci olan babası yıllar önce ekmeğinin peşinde Edirne'ye geldi.

Bozdaş da babasının izinden gitti:

"Babam bizi madene alıştırdı. Babamla beraber başladık. Başka da bir iş yapmadık. Gidip inşaatta çalışmadık. Ya da başka yapabileceğimiz işlerde yoktu."

Aziz Boydaş tehlikeleri bilerek madene giriyor, özveriyle çalışıyor.

Öncelikli konu güvenlik

Madende en önemli konunun güvenlik olduğunu belirten Boydaş, şunları söylüyor:

"Ocağa gelince önce tertip yapıyoruz. Çalışan arkadaşlarla kimin nerede çalışacağını, ne iş yapacağını belirliyoruz. Daha sonra beraber yer altına giriyoruz. Yer altında gereken önlemleri alıyoruz çalışan arkadaşlar için. Ondan sonra üretime geçiyoruz."

Türkiye bir maden ülkesi. Onlar da bunun farkında ve her gün aynı gayretle bu işi yapıyorlar.

Aziz Boydaş, madenciliğin çok kutsal bi meslek olduğunu şu sözlerle anlatıyorlar:

"Bu madende çalışanlar helal para kazanıyor. Çok helal para. Ülkeye de ekonomik olarak katkısı var. Yer altından bu madenin çıkması gerekiyor. Bunu birileri çıkaracak o da bizleriz."

Haber: Dilruba Amil

Kamera: Edebali Koçdemir