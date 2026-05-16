Yaşam
TRT Haber 16.05.2026 11:50

Engelini değil hayatı büyüten adam: Aydın Çalışkan

Geçirdiği bir kaza sonucu boyundan aşağısı felç kalan Aydın Çalışkan, yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayata tutunmayı bırakmadı.

Serhan Sevin
Okuma süresi

27 yıl önce geçirdiği bir iş kazası sonrası boyundan aşağısı felç kalan Aydın Çalışkan, yaşamının bir anda değiştiğini anlattı.

“Hem benim kabullenme sürecim hem ailemin kabullenme süreci bayağı zordu” diyen Çalışkan, yıllar içerisinde hayata yeniden adapte olmaya çalıştığını söyledi.

Sadece ellerini yüzde 60 oranında kullanabildiğini belirten Çalışkan, hareketsizliğin zamanla farklı sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiğini ifade etti.

Çalışkan, “Komple boyundan aşağı hiçbir şeyimiz yok ama yaşamaya devam ediyoruz” dedi.

Hayat arkadaşının desteği

Hayatındaki en büyük desteğin eşi olduğunu anlatan Çalışkan, yaşadığı süreçte sevginin önemine dikkat çekti.

Eşi için “Benim her organımın tek sahibidir” ifadelerini kullanan Çalışkan, maddi gücün değil manevi desteğin insanı hayata bağladığını söyledi.

“Şu an ekmeğimi, suyumu nasıl Mevla veriyorsa o da bana her şeyini verdi” diyen Çalışkan, eşinin kendisi için en büyük güç kaynağı olduğunu belirtti.

Çalışkan, engelli bireylerin önce aile içinde kabul görmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Sokaklarda bitmeyen engeller

Tekerlekli sandalye ile günlük yaşamın birçok zorluk içerdiğini söyleyen Çalışkan, özellikle toplu taşıma ve kaldırımlarda büyük sorunlar yaşadıklarını anlattı.

Otobüs duraklarına park eden araçlar, çalışmayan asansörler ve uygun olmayan rampaların hayatlarını zorlaştırdığını belirten Çalışkan, “Bir markete giremiyoruz, bazen uzaktan el kaldırınca bizi dilenci sanıyorlar” dedi.

Metrodaki bazı asansörlerin günlerce çalışmadığını ifade eden Çalışkan, bu nedenle bazen durak değiştirmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Kamu kurumları ve şehir planlamalarında engellilerin yeterince düşünülmediğini belirten Çalışkan, “Bize uygun yapılmayan her yer yeni bir engel oluyor” diye konuştu.

Farkındalık çağrısı

Engellilerin toplumda daha rahat yaşayabilmesi için farkındalığın artması gerektiğini söyleyen Çalışkan, çözümün empati ve doğru şehir planlamasından geçtiğini ifade etti.

“Engel kutlanacak bir şey değil, farkındalıktır” diyen Çalışkan, insanların yalnızca “geçmiş olsun” demek yerine engelleri kaldırmaya odaklanması gerektiğini belirtti.

Çalışkan, herkesin bir engelli adayı olduğunu hatırlatarak şehirlerin buna göre düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

“Tek isteğim, engellinin yaşayabileceği bir çevre düzenlemesi yapılması” ifadelerini kullandı.
 

Erdal Demirhan
Engelli İstanbul
