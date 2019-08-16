Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Erbaş'ı, evinin önünde otururken elinden zehirli bir kırkayak soktu. Acılar içinde kıvranan Mehmet Erbaş, Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre müşahede altında tutulan Mehmet Erbaş, tam taburcu edilecekken kırkayak, gömleğinin içinden çıktı.

Korku filmlerini aratmayan olay sırasında hastane çalışanları da panik yaşadı.

Uzmanlar, böcek sokmalarının öldürücü olabileceği uyarısında bulundu.

Veteriner Hekim Ümit Sönmez, "Kırkayağın sokması erken tedavi olmazsa insanlara göre hassasiyet değişebileceği için öldürücü olma ihtimali olabilir. Zehri ilk etapta enjekte ediyor, insana veya hayvana buradan da vücuda dağıtıyor. O yüzden bir an önce tedavi amacıyla uygulamalar yapılmalı" dedi.

Mehmet Erbaş, tedavisinin ardından taburcu edilerek evine gönderildi.

Kaynak: TRT Haber