Elazığ'da vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalmaya ve sosyal mesafeye dikkat ediyor. Kentte tüm kurumlar üzerine düşen görevi yaparken, sosyal etkinlikler de düzenleniyor. Bu kapsamda belediyenin tur otobüsü davul ve klarnet eşliğinde sokak sokak gezerek gelenek haline gelen sahur davulcularının görevini yaptı.

[Fotoğraf: İHA]

Davul ve klarnetin sesini duyan vatandaşlar balkonlara çıkarak müziğe eşlik etti, her yıl geleneksel hale gelen sahur halayı ise sosyal mesafeye uyularak çekildi. Neşeli anların yaşandığı etkinlikte, evde kal çağrıları da yapıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Yıllardır mahalle geleneği olan sahur halayını yaptıklarını ifade eden Sarayatik Mahalle Muhtarı Aytaç Şahinoğlu, “Koronavirüsünden dolayı bu yıl yapamamıştık. Sosyal mesafeyi koruyarak mahalle sokaklarında belediyenin bize verdiği otobüsle gezdik. Vatandaşlar bizlere balkonlarında eşlik etti. Bir nebzede olsa bugün insanlar neşelendi. Bu anlamlı günde anneler günün münasebetiyle de onlara armağan olsun. Yaşlılarımız dışarı çıkamıyordu. Onlar için güzel bir neşe oldu” dedi.

[Fotoğraf: İHA]