Tüm dünyayı sarsan koronavirüsle mücadelenin en ön safında sağlık çalışanları var. Her biri aynı zamanda anne, baba, eş, çocuk olsa da hepsi ailelerini geride bırakarak ve kendi hayatlarını riske atarak hastaların yardımına koşuyor.

Fedakarlık ve özveri yüklü bu hikayelerden birinin kahramanı da Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çocuk yoğum bakım servisinde görev yapan hemşire Hatice Arık.

Koronavirüs nedeniyle anneannesini kaybeden, eşi zorlu bir tedavi süreci geçiren Hatice Arık, 5,5 yaşındaki kızı Zeynep’ten de günlerce uzak yaşamak zorunda kalarak, görevini eksiksiz yerine getirdi.

Hem evde hem işte anne

Uzmanlık alanı çocuklar olan Hatice Arık, evinin yanı sıra hastanede de annelik yapmaya devam ediyor. Özellikle çocuk yoğun bakım servisinde makineye bağlı olarak yaşayan hastaların annelerinden ayrı olarak duygusal bir bağ kurmaya ihtiyaç duyduklarını söyleyen Arık, bu boşluğu doldurmaya çalışsalar da çocukların annelerinin yerini tutmalarının mümkün olamayacağını belirtiyor.

Virüs aile bireylerine sıçradı

Hatice Arık, koronavirüsün Türkiye’de görülmeye başlamasının ardından öncelikle kızı Zeynep’le yakın temas kurmayı kesmek zorunda kaldı.

Zeynep’i anneannesi ve annesine emanet eden Arık, anneannesinin koronavirüse yakalanmasının ardından kızı ile birlikte tekrar evlerinin yolunu tuttu.

Eve dönmelerinin ardından kendileri için izolasyon ortamı oluşturan Arık ailesinin her bir üyesi, 14 gün boyunca evin farklı odalarında yaşamlarını sürdürdü.

Bu süreç zarfında koronavirüs nedeniyle anneannesini kaybeden Arık, çok kısa bir süre sonra da eşi Mehmet Arık’ı yine koronavirüs sebebiyle hastaneye yatırarak tedavi sürecini yakından takip etti.

Zeynep dede ve dayıya emanet

Eşiyle temas kurduğu için kendisini tekrar izolasyona almak zorunda kalan Arık, ikinci kez yaşadığı bu izolasyon sürecinin kendisini çok yıprattığını söyledi.

“Ben içeride ayrı ızdırap çekiyorum, kızım dışarıda ayrı ızdırap çekiyor, kırarcasına kapıyı yumrukluyor. Kızımın ağlıyorken ona dokunamıyor olmam çok yıpratıcıydı”.

Kızına bakabilecek kimse olmadığı için bu sefer Zeynep’i dedesi ve dayısına emanet eden, aynı zamanda hastanede yatan eşinin durumunun ağırlaşması nedeniyle zor durumda kalan Arık, izolasyonunu da ara vermeden devam ettirdi.

Bu zorlu süreçte Hatice Arık da koronavirüs semptomları nedeniyle bir tedavi süreci yaşarken, eşi Mehmet Arık’ın tedavisinin geçen hafta tamamlanması ile birlikte rahat bir nefes alarak evlerine döndüler.

Tedbiri elden bırakmayalım

Birçok meslektaşının ve hasta annelerinin Anneler Günü’ne çocuklarından ayrı bir şekilde gireceğini hatırlatan Hatice Arık, bu süreçte yoğun bakım hemşireleri olarak kendilerini bütün çocukların anneleri gibi gördüklerini söylüyor.

Millet olarak çok daha güzel günler göreceklerine inandıklarını ama bunun için biraz daha sabır gerektiğinin altını çizen Arık, kimsenin henüz ‘koronavirüs bitti’ diyerek normal yaşama dönmemesi gerektiğini hatırlatıyor.

“Tedbiri elden bırakmayalım, bir müddet daha sosyal ortamlarda bulunmayalım. Kendimizi ve evlatlarımızı koruyalım”.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu