Haber Giriş: Kaynak: İHA
Van'da karantinada kalanlara Anneler Günü sürprizi
[Fotoğraf: İHA]
Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 günlük karantinada olan annelere çiçek götürerek Anneler Günü'nü kutladı.
Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Suudi Arabistan’dan getirilerek 14 günlük karantina sürecini Süleyman Şah Yurdunda geçiren misafirleri ziyaret etti.
İnanç, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun selamlarını ileterek, misafirlere çiçek takdim edip Anneler Günü'nü kutladı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Van koronavirüs karantina anneler günüSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 06:18
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