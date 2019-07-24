Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan emekli astsubay Nurettin Başkurt, sanata merakını dağlara, taşlara yansıtıyor.

56 yaşındak Başkurt, ortaokul yıllarında resim ve karikatür yapmaya başladı. Emekli olduktan sonra da profesyonel olarak sanatla uğraştı. Resim ve heykeller yaparak kendini geliştirdi.

Gemi maketi ve küçük heykellerle işe başlayan emekli astsubay, sanatını taş ve kayalara yansıtmaya başladı. Edremit Kazdağları'nda kayaları birer sanat eserine dönüştürdü.

Başkurt, yakında Osmanlı dönemiyle ilgili eserler de yapmayı planlıyor.

Kaynak: TRT Haber