Köprülerin ortaya çıkan ayakları, nehir yataklarında oluşan kum adacıkları...

Edirne'de geçen aya çekilen bu görüntüler geride kaldı.

Yıllık 20 milyon metreküp su ihtiyacı olan Edirne'de, son yağışlarla birlikte susuzluk riski azaldı.

Trakya ve Bulgaristan'da etkili olan son yağışlar dereleri, onlar da nehirleri besledi.

Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri arttı.

Geçen aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi 60 metreküpe kadar inen Meriç debisi, 3 kat yükselerek 179 metreküpe çıktı.

Yağışlar barajlara da yaradı. Edirne'nin su ihtiyacını karşılayan 2 barajda doluluk artıyor.

Bölgeye içme suyu sağlayan barajlarda da son yağışlarla birlikte artışlar yaşandı. Özellikle Süloğlu Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 54'e kadar çıkarken, Kayalıköy Barajı 48 metreküplük su hacmine ulaştı.

Haber: Yavuz Demir

Kamera: Berk Söylemez