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Yaşam
AA 25.12.2023 09:59

Edirne Mevlevihanesi yeniden ayağa kaldırılacak

Osmanlı padişahlarından 2. Murat döneminde yaptırılan ancak günümüze ulaşamayan Edirne Mevlevihanesi ihya edilecek.

Edirne Mevlevihanesi yeniden ayağa kaldırılacak
[Fotograf: AA]

Edirne Valisi Yunus Sezer, geçmişte Konya ve İstanbul mevlevihanelerinden sonra inşa edilen ve Balkanlar'a da hizmet eden Edirne Mevlevihanesi'nin bulunduğu Muradiye Camisi bahçesindeki alanda incelemede bulundu.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ile Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu'ndan bilgi alan Vali Sezer, mevlevihanenin ihyası için arşiv kayıtları üzerinden rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması talimatını verdi.

Edirne Mevlevihanesi

Tarihi kaynaklara göre 15. yüzyılda 2. Murat Cami Külliyesi'nde caminin kuzeyine yaptırılan ahşap mevlevihane, tekke binaları, harem dairesi, semahane, dede odaları ve kütüphaneden oluşuyordu.

Mevlevi dervişlerinin, öğrencilerin ve misafirlerin yemek ihtiyacının karşılandığı imarethanede ise cami minaresinin gölgesinin düştüğü yere kadar olan evlere her gün ekmek, perşembe günleri de pilav ve zerde ikram edilirdi.

Edirne Mevlevihanesi, 1925 yılında bir süre ilkokul olarak hizmet verdi, ardından Trakya Umumi Müfettişi General Kazım Dirik tarafından yıktırıldı.

Caminin haziresinde mevlevihanenin ilk şeyhi Celalettin Çelebi, ikinci şeyhi Cemaleddin Çelebi, tekke şeyhlerinden Mehmet Arif Dede, Osman Dede, Şair Neşati Dede, Seyyid Mahmut Dede, Mehmet Emin Dede, Ali Eşref Dede, son şeyh Süleyman Dede'nin mezarları yer alıyor.

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