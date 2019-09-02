Aylan bebek, Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahile vuran minik bedeniyle göçmenlerin yaşadığı dramın sembolü haline geldi. Ölümünün üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen acısı hala ilk günkü gibi yürekleri burkuyor.

Olayın tanıklarından Uğur Özdoğan, insanların mülteci olarak botlarla karşıya geçmeye çalışmamaları gerektiğini söyleyerek, "Belki de Aylan bebek dışında kaç çocuğun bedeni sahile vurmadan kaybolup gitti" dedi.

"Aylan Bebek" filminin yönetmeni Ömer Sarıkaya, Avrupa'nın mülteci konusunda Türkiye'yi yalnız bıraktığını söyledi.

"Diğer insanlar gibi benim de içim sızladı. Bunun filmini çekeceğimi hiç sanmıyordum."

Kaynak: AA