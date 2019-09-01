Tunceli'de yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen, önemli doğal, kültürel ve turistik yerlerden Munzur Gözeleri'nde hafta sonu tatili sebebiyle ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin gözde turizm alanlarından, Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri, el değmemiş doğası, kaya oyuklarından çıkan suları, irili ufaklı şelaleleri ve göletleriyle yılın her ayında yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünce 2001 yılında birinci derece doğal sit alanı ilan edilen Munzur Gözeleri, Tunceli kent merkezine 80, Ovacık ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Ziyaret köyünde yer alıyor.

Doğal güzelliğiyle göz kamaştıran bölgede gün boyu vakit geçirmek isteyenler, yöresel lezzetleri tadarak, fotoğraf ve video çekip, piknik yapıyor.

Ziyaretçilerden bazıları da kamp kurarak doğayla iç içe zaman geçirmenin keyfini çıkarıyor.

Kentin önemli doğal, kültürel, inanç ve turistik yerlerinden Munzur Gözeleri'nin, efsaneye göre "Munzur" isimli çobanın elinde tuttuğu sütün yere dökülmesiyle ortaya çıktığına inanılıyor.

Çevresini saran ihtişamlı Munzur Dağları ile göz alıcı güzellikler sunan Munzur Gözeleri, Munzur Vadisi Milli Parkı'na da hayat veriyor.

Ziyaretçilerden Gökhan Taş, bölgenin her mevsim ayrı güzel olduğunu söyledi.

Munzur Gözeleri'nin Türkiye'nin en kıymetli yerlerinden biri olduğunu vurgulayan Taş, şunları söyledi:

"Burası doğa harikası bir yer, her yerden sular çıkıyor. Yazın sıcaktan bunalan insanların yoğunlukla tercih ettiği yerlerin başında geliyor. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar buraya geliyor, piknik yapıp, suya giriyor. Burası aynı zamanda kutsal bir yer. O açıdan da tarihi ve kültürel bir dokusu var."

Kaynak: AA