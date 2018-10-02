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Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sigara çevreye de zarar veriyor

Dünya Sağlık Örgütü, sigara içmenin yılda yaklaşık 7 milyon kişiyi öldürmekle kalmayıp aynı zamanda çevreye de yıkıcı bir etkisi olduğunu açıkladı.

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Dünya Sağlık Örgütüne göre sigara çevreye de zarar veriyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayımlanan yeni bir raporda, her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açan sigaranın, aynı zamanda ormansızlaşmaya, su ve toprak hasarına ve asitlenmeye neden olarak çevreye büyük zarar verdiği belirtildi.

Raporda, her yıl 6 trilyon sigaranın üretildiği bilgisi paylaşılarak, bunun, dünyada gıda ürünlerinin toplu üretiminden daha fazla zarar verdiği vurgulandı.

Raporun yazarlarından Nicholas Hopkinson, sigaranın çevreye olumsuz etkileri nedeniyle "etik olmayan ürün" olarak görülmesi gerektiğini savundu.

Uzmanlar, 50 yıl boyunca günde 1 paket sigara içen tek bir kişinin, 1,4 milyon litre suyun tükenmesinden sorumlu olduğunu hesapladı.

Kaynak: AA

Etiketler: toprak hasarı, sigara, Dünya Sağlık Örgütü, Çevre, asitlenme
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