Spor otoriteleri, onu tüm zamanların en iyi haltercisi seçti. Koca yüreğiyle dünyaları kaldırdı, kendi rekorlarını yine kendisi kırdı. "Cep Herkülü" lakaplı Naim Süleymanoğlu, aramızdan ayrılalı tam 2 yıl oldu.

Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde, 23 Ocak 1967'de dünyaya gelen Naim Süleymanoğlu, halterdeki muhteşem performansıyla tüm otoritelerin dikkatini çekerken, "Cep Herkülü" lakabını aldı.

Halterde 16 yaşında ilk dünya rekorunu kıran Süleymanoğlu, 1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada yılın haltercisi seçilirken, 1992 yılında da Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından dünyanın en iyi sporcusu ilan edildi.

1986 yılında Türkiye'ye iltica etti

Naim Süleymanoğlu, Bulgaristan'daki baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986 yılında Avustralya'da düzenlenen Halter Dünya Kupası sırasında Türk Büyükelçiliğine sığınarak iltica etti.

1988 Seul Olimpiyatları'na Türkiye adına katılabilmesi için Türk hükümetince Bulgaristan'a 1 milyon dolar ödenerek gerekli izin alındı. O tarihten itibaren Naim Süleymanoğlu, şampiyonalara milli mayoyla katıldı.

Süleymanoğlu, 1986 yılında dönemin başbakanı Turgut Özal ve ilgili birimlerin başarılı operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. Naim, ilk önce İngiltere'nin başkenti Londra'ya, bir gece orada kaldıktan sonra da Türkiye'ye geldi. Uçaktan iner inmez toprağı öperek Türkiye'ye olan özlemini gösterdi.

Güreş dışında olimpiyat altını getiren ilk isim

Naim Süleymanoğlu, Güney Kore'de düzenlenen 1988 Seul Olimpiyatları'nda erkekler 60 kiloda mücadele ederken, Türkiye adına bir ilke imza atmayı başardı.

Silkmede kaldırdığı 190 kilo, kendi ağırlığının 3 katı artı 10 kilogram olan "Cep Herkülü", bunu dünyada başaran tek sporcu olarak tarihe geçti. Eski milli halterci, bu sonuçla Türkiye'ye olimpiyatlarda güreş branşı dışında altın madalya getiren ilk isim olmayı da başardı.

Naim ayrıca, silkmenin yanı sıra koparmada da 152,5 kilo kaldırarak toplamda 342,5 kiloya ulaşarak dünya ve olimpiyat rekorları kırdı.

Üst üste 3 kez olimpiyat şampiyonu

Milli halterci, 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda üst üste 3 kez şampiyon olarak, tarihi bir başarıya imza attı.

Başarılı sporcu ayrıca, 7 dünya şampiyonluğu elde ederken, Avrupa şampiyonalarında 7 altın madalya kazanıp, 46 dünya rekorunu da kariyerine ekledi.

1988 Seul Olimpiyatları'ndaki performansıyla dünya çapında bir üne kavuşan Süleymanoğlu, ünlü Time dergisine 3 Ocak 1988'de kapak oldu.

Dünya şampiyonlukları

Naim Süleymanoğlu, 5'i Türkiye adına olmak üzere kariyerinde 7 kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Halterin efsane ismi ilk olarak, 1983 yılında Sovyetler Birliği döneminde Moskova'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Bulgaristan adına boy gösterdi ve koparmada 130 kilo kaldırarak henüz 16 yaşında ilk dünya rekoruna imza attı. Süleymanoğlu, bu şampiyonayı toplamda gümüş madalya ile tamamladı.

Süleymanoğlu, ardından 1985'te İsveç'in Sodertalje kentinde, 1986'da ise Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Dünya Şampiyonalarında yine Bulgaristan adına mücadele etti ve tüm kategorilerde altın madalyanın sahibi olarak adını zirveye yazdırdı.

Türkiye için 1989 yılında Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan Dünya Şampiyonası'ndan itibaren ter döken Naim Süleymanoğlu, 1991 Donaueschingen (Almanya), 1993 Melbourne (Avustralya), 1994 İstanbul ve 1995 Guangzhou'daki (Çin) Dünya Şampiyonalarında tüm kategorilerde altın madalya kazanıp, şampiyon olmayı başardı.

Avrupa şampiyonlukları

Naim Süleymanoğlu, Avrupa şampiyonalarında ise 7 altın madalyayı boynuna taktı. Galler'in Cardiff şehrinde 1988 yılında düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Süleymanoğlu, 3 altın madalyayla organizasyonu tamamladı.

Süleymanoğlu, 1994 senesinde Çekya'nın Sokolov kentinde organize edilen şampiyonada, sadece üç kaldırış gerçekleştirdi ve burada 3 dünya rekoruyla 3 altın madalya daha aldı.

Milli halterci, 1995 yılında Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda sakat olmasına rağmen 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

2 kez IWF üyeliği yaptı

Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) üyeliğine 2000 ve 2004 yıllarında seçilen "Cep Herkülü", 18 Kasım 2017 tarihinde karaciğer yetmezliği nedeniyle vefat etti.

Naim Süleymanoğlu, siyaset, iş ve spor camiasından kişilerin katıldığı törenle Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazesine, aktif spor yaptığı dönemde en büyük rakibi Yunan Valerios Leonidis de katıldı. Leonidis, cenaze töreninde Süleymanoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı.

Kaynak: AA