Türkiye'de off-road sporunda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren 3 çocuk annesi Yasemin Toker, 13 yıldır şehir şehir gezerek ailesiyle yarışlara katılıyor.

Son olarak 9-10 Kasım tarihlerinde Sinop'ta düzenlenen Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. ayak yarışlarına katılarak şampiyonluk mücadelesi veren Toker, parkur alanında rakipleriyle mücadele ederken, yarış aralarında ise ailesiyle zaman geçirdi.

Meslek hayatı boyunca 7 kez Türkiye birinciliği elde eden ve Sinop'ta gerçekleştirilen yarışlarda da S2 kategorisinde birincilik sevinci yaşayan Toker, hem annelik hem de sporcu kimliğiyle off-road camiasında parkurların "Yasemin annesi" olarak anılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Yasemin Toker, yarışmalara ailecek gelmelerinin kendisine parkurlarda güç verdiğini söyledi.

Yarış esnasında büyük heyecan ve adrenalin yaşadıklarını anlatan Toker, "Eşim de sahadaki ekip de araçta değil. Yarış sonrası ise eşim, çocuklarım ve dostlarımla birlikte olmak bana huzur veriyor" diye konuştu.

Toker, 13 yıldır yarışmalara katıldığını, bu aşamada çocuklarını büyütmekte zorluk yaşamadığını dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

"Çocuklarımız çamurla, toprakla bütünleşiyor"

"Bir evde odanın içinde zaman geçirmektense yarış alanlarında zaman geçirmeyi daha doğru buluyorum" diyen Yasemin Toker, şöyle devam etti:

"Eşimle çocuklarımızı bu etaplarda büyüttük. Yılda 7 kez yarışların yapıldığını düşünürsek bizim için bu güzel bir kaçış noktası oluyor. Çocuklarımız burada sağlıklı bir ortamda aile bütünlüğü ve paylaşımcı olmayı öğreniyor. Çocuklarımız beton yığınları arasından kurtularak çamurla, toprakla bütünleşiyor. O anlamda çocuklarımı büyütürken zorluk çekmedim. Sonuçta bizleri de anne ve balarımız böyle büyüttü."

[Fotoğraf: AA]

Çocuklarının off-road sporu ile ilgilenmeleri halinde sonuna kadar destekçileri olacağını aktaran Toker, "3 kardeşten en büyüğü olan oğlum maalesef daha çok motor sporlarına ilgi duyuyor. Tabii ki bu alanda spor yapsınlar isterim. Sonuna kadar da destekçileri olurum ama çocuklarım hangi spor dalıyla ilgilenirlerse mutlu olurum. Benim için açıkçası çok fark etmez çünkü bir çocuk mutlaka ama mutlaka spor ve sanat dallarında yer almalı" diye konuştu.

Toker, bu süreçte en büyük destekçisinin eşi olduğuna dikkat çekti.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA