Dörtyol Meydanı'nda kurulan çadırda, Dünya Çay Günü dolayısıyla semaverlerde 73 çeşit çay demlendi.

Demlenen çaylar, çadırı ziyaret eden vatandaşlara, çayı üreten ülkelerin gençleri tarafından sunuldu.

İki kişinin bir araya gelmesi durumunda ilk söylenilen şeyin çay olduğunu ifade eden Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, çayın, kültürün vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi.

Bugün akşama kadar çay ikramının devam edeceğini anlatan Cerrahoğlu, ayrıca ilçedeki 39 çağ ocağında da gün boyu ücretsiz çay dağıtımı yapılacağını belirtti.