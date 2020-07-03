DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, baraj, sulama kanalı ve gölet gibi yerlere girenlerin engellenmesinin hayat kurtaracağını söyledi.

Yaşanabilecek müessif olayların azaltılması maksadıyla önlemler aldıklarını belirten Yıldız, "Tesislere korkuluk yapılması, çit çekilmesi, bariyer, sesli ve ışıklı uyarı düzeneği, işaret levhası, ızgara kurulması ile zincir, merdiven, şamandıra gibi yapısal tedbirler alıyoruz. Bunlara ilaveten mevzuat düzenlemeleri, duyuru, ilan, eğitim gibi yollarla halkın bilgilendirilmesini ve bilinçlendirilmesini sağlıyoruz." dedi.

Yıldız, sulama kanallarına su verilmeden önce ve sonra valilikler, belediyeler, sulama birlikleri, köy veya mahalle muhtarlıkları gibi ilgili kurumlar vasıtasıyla bilgilendirme yapıldığını ifade ederek, suya girmenin tehlikeli ve yasak olduğunun köy muhtarlıkları, belediyeler ve camilerden anons edildiğini aktardı.

[Fotoğraf: AA]

'Her yıl ortalama 100 çocuğumuz ve gencimiz can veriyor'

Baraj, gölet ve sulama kanallarına girilmesinin neden tehlike oluşturduğunu anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Zemin yapısının dalgalı ve engebeli olması sebebiyle su derinliği ani olarak değişim gösterebiliyor. Yukarı havzadan gelen killi ve siltli malzemenin birikimiyle zemin çamur formunda oluyor. Su içinde su bitkilerinin doğal olarak gelişmesi, sıcaklığın düşük olması sebebiyle vücut ısısının düşmesi sonucu hipotermi yaşanabiliyor ve tatlı suyun kaldırma kuvvetinin deniz suyuna oranla düşük olması risk yaratıyor. Serinlemek ya da yüzmek maksadıyla barajlar ve kanallara girmek hayati risk oluşturuyor. Baraj, gölet ve sulama kanallarına girmenin tehlikeli ve yasak olduğu bilinmelidir. Unutulmamalıdır ki her yıl sulama kanalı, baraj ve göletlerde serinlemek isteyen ortalama 100 çocuğumuz ve gencimiz can vermektedir."