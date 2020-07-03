Haber Giriş: Kaynak: AA
Gübre yığınına saplanan buzağıları itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da gübre yığınına saplanan 4 buzağının yardımına itfaiye ekipleri koştu. Hayvanlar saplandıkları gübre yığınından vinçli araç yardımıyla kurtarıldı.
Merkeze bağlı Sultanbey köyünde yaşayan Hüseyin Çelikbaş, ahırın çevresinde dolaşan buzağılarını aramaya başladı.
Hayvanları ahırın arkasındaki gübre yığını içinde bulan Çelikbaş, önce kendi imkanları ile çıkarmaya çalıştı.
[Fotoğraf: AA]
Çelikbaş, buzağıları çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hayvanları saplandıkları gübre yığınından vinçli araç yardımıyla kurtardı.
[Fotoğraf: AA]
Buzağılar, temizlendikten sonra ahıra annelerinin yanına götürüldü.
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