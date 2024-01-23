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Yaşam
TRT Haber 23.01.2024 13:50

Dragon kapsülünde Türk imzası: Kapalıçarşı'dan Space X'e

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı uzaya taşıyan 'Dragon' kapsülünde de bir Türk'ün imzası bulunuyor. 36 yaşındaki Samet Saray, Space X’te çalıştığı sürede kapsülün yapımında görev aldı.

2 yılı aşkın süre Space X’te çalışan Samet Saray, Alper Gezeravcı’yı uzaya taşıyan Dragon kapsülünün üretiminde de görev aldı.

Saray, uzun süreli misyonlar için kullanılabilen araçta itici güç mekanizmalarının üretiminde, testlerinde ve dış donanımının yapımında çalıştı.

Gezeravcı'nın tarihi yolculuğu sonrası Saray, "Büyük bir tutku ve özveriyle çalıştığım bir uzay aracında bir Türk'ün uzaya çıkması tarifsiz bir duygu" dedi.

Kapalıçarşı'dan Space X’e

1988'de İstanbul Zeytinburnu’nda dünyaya gelen Samet Saray, İngilizceyi Kapalıçarşı'da çalışırken öğrendi.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Endüstriyel Elektronik bölümünde eğitim aldı. 2017 yılında ABD'ye taşındı.

Saray, şu anda da elektrikli uçan araba üreten Supernal şirketinde görev yapıyor.

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