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Yaşam
İHA 23.01.2024 10:04

50 yıllık esnafın ekmek teknesi konteyner oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde ekmek teknesi yıkılan Semir Bereketlioğlu, yaklaşık 50 yıllık mesleğini konteyner iş yerinde sürdürmeye devam ediyor.

50 yıllık esnafın ekmek teknesi konteyner oldu
[Fotograf: İHA]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde de 1970'li yıllarda inşaatı tamamlanarak bölge esnafının hizmetine giren Büyük Çarşı İşhanı, 6 Şubat'ta yaşanan depremin etkisiyle tamamen yıkıldı.

AFAD ve bir hayırseverin yardımıyla Kurtuluş Mahallesi'nde, yıkılan 900 dükkanın yerine 98 konteyner iş yeri esnafa teslim edildi. Yıkılan handa iş yeri bulunan 50 yıldır giyim eşyası satan esnaf Semir Bereketlioğlu, kendisine verilen konteyner iş yeriyle yeni ekmek teknesine kavuştu.

50 yıllık esnafın ekmek teknesi konteyner oldu

Babadan kalan mesleğini konteyner iş yerinde sürdüren Bereketlioğlu, hayata tutunmak ve yaşamını devam ettirebilmek için yeni konteyner iş yerinde hayat mücadelesini sürdürüyor.

"Konteyner iş yerinde geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz"

Bereketlioğlu, depremde iş yerinin yıkıldığını ifade ederek “Hatay ili gibi her yer yıkıldı. Benim dükkanımda içindeki mallarla birlikte komple yıkıldı. Benim dükkanım Büyük Çarşı İşhanı'nın hemen altındaydı. Eski dükkanım yeni konteyner iş yerimin 5 katı bir dükkandı ve yıkıldı. Yeni konteyner iş yeri verdiler. Bu iş yerinde geçimimizi sağlamaya ve bir şeyler yapmaya çalışıyoruz” dedi.

50 yıllık esnafın ekmek teknesi konteyner oldu

Bereketlioğlu, esnaflığın zorluklarına dikkat çekerek “Biz oturduğumuz yerde para kazanmıyoruz. Bu dönemde kazancımız çok düşük. Deprem bizim gibi esnafı bitirdi. İnşallah ben son jenerasyon olacağım. Emekli olacağım. Emekli olduktan sonra bu işe devam etmeyebilirim. Böyle küçük bir dükkan da iş yapmakta zorlanıyorum” ifadelerini kullandı.

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Deprem Hatay
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