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Yaşam
AA 22.01.2024 10:27

59 yıldır arzuhalciliği sürdürüyor

Gümüşhane'de yaşayan 83 yaşındaki Nazmi Araz, arzuhalcilik mesleğini 59 yıldır sürdürüyor.

59 yıldır arzuhalciliği sürdürüyor
[Fotograf: AA]

Karaer Mahallesi'ndeki 20 metrekarelik iş yerinde yarım asrı geride bırakan Araz,  1965'ten beri her gün saat 08.00'den itibaren mesleğinin başında olduğunu söyledi.

Geçmişte muhtarlık ve İl Genel Meclisi üyeliği de yapan 83 yaşındaki Araz, "Buraya köyden vatandaş gelir, gider. Vatandaştan az aldım, çok aldım, bugüne kadara geldim. Burada bir gün boş kalmadım. Köyden geldiler, dilekçelerini yazdık. Kimisinin duasını aldık, kimisinin parasını aldık" dedi.

59 yıldır arzuhalciliği sürdürüyor

4 çocuk babası Araz, mesleğinden keyif aldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Hala buradayım. Yazıhanede oturuyorum, gelen olursa yardımcı oluyorum. Artık gelen kişiye yazılı değil, sözlü yardımcı oluyoruz. Eskiden bu işleri yaparken başımızı kaşıyacak zaman bulamazdık. Artık eskisi gibi iş yapamasak da her gün gazeteyi okumak, havadislere bakmak için saat 08.00'de iş yerime geliyorum. 1965'ten beri gazeteyi almadığım, okumadığım günü gün saymam. Allah herkese hayırlı işler nasip etsin. Hayırlı ömürler versin. Bizleri idare edenlere de Allah yardımcı olsun."

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