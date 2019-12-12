Manisalı Nahire ve Mahmut Kağan çifti, 7 yıl önce Down sendromlu Kemal'in koruyucu ailesi oldu.

Koruyucu anne Nahire Kağan, kendi oğlu olarak gördüğü Kemal için şunları söyledi:

"Kemal’i bir arkadaşım tavsiye etti. Eşimle görüştüm, çocuklarla görüştüm. Çocuklar da önemli. 3 çocuğum var. Gittik, Kemal’i gördük, karar verdik, o bizim evimizin sevinç kaynağı, neşesi. 3 tane çocuğum vardı, bir tane daha oldu."

Bugün 10 yaşında olan Kemal, Kağan ailesi sayesinde sıcak bir yuvaya kavuştu.

Aldığı eğitim ve özel ilgi sayesinde kendi ihtiyaçlarını karşılar hale geldi.

Kağan çiftinin çocukları da Kemal'i öz kardeşleri gibi sahiplendi. Aile, her zorluğa birlikte göğüs gerdi.

Koruyucu baba Mahmut Kağan da, "Herkesin bir koruyucu aile olmasını isterim, hem bu dünyalık, hem öbür dünyalık olarak iyi olur" dedi.

Kaynak: TRT Haber