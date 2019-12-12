Semazen kıyafetlerindeki her parça bir anlam taşıyor. Başlarındaki sikke mezar taşını, beyaz tennure kefenlerini, sırtlarındaki siyah hırka ise kabirlerini simgeliyor.

8 asırdır icra edilen sema töreni, kainatın oluşumunu ve insanın alemde dirilişini anlatıyor.

Postnişin Fahri Özçakıl, "Sema lugatı işitmek manasındadır. Kur'an-ı Kerim'in manasını, kainatın sesini gönül kulağıyla dinleyerek, sağdan sola doğru kalbinin etrafında dönüşe biz sema diyoruz" dedi.

Hazreti Mevlana'nın Allah'a ulaşmak düşüncesiyle yaptığı hareket, günümüzde tüm dünyada karşılık buluyor. Semazen, tören sırasında üstündeki siyah hırkayı çıkarıyor, sembolik olarak hakikate doğuyor.

Allah'a olan aşk ile harekete geçiyor, kulluğunu idrak edip "insan-ı kamil"e doğru yöneliyor.

Törenlerde tecelli rengi olan kırmızı postun üstünde oturan kişi, Hazreti Mevlana'yı temsil ediyor.

Kaynak: TRT Haber