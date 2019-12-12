Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit Beldesinde düğünlerde oluşan israfın önüne geçmek için 9 maddelik karar alındı.

Uzungeçit Beldesi Belediye Başkanı Cemil Yıldız, Jandarma Karakol Komutanı Savaş Karakurt, imamlar, muhtarlar ve kanaat önderleri bir araya gelerek, kararları imzaladı. Karara uymayanların düğünlerine katılım sağlanmayacağı bildirildi.

[Fotoğraf: DHA]

Alınan kararlar arasında düğünde daha önce damadın aldığı 150 bin lira değerinde altın uygulaması kaldırıldı. Damat artık en fazla 35 bin lira değerinde altın alacak.

Kararda, dinen uygun olmadığından çiftlere nikah kıyılmadan önce dış çekim yapılması yasaklanırken, nikah kıyıldıktan sonra dış çekimlerin serbest olacağı belirtildi. Kararda düğün yemeklerinin de kaldırıldığı bildirildi. 3 gün olan düğün süresi ise 2 güne düşürüldü.

[Fotoğraf: DHA]

"Gençlerimizin önünü açmış olduk"

Cemil Yıldız, kararı herhangi bir dayatma sonucu almadıklarını belirterek, "Yıllar önce başlık parasını kaldırmıştık. Ancak yine de düğünlerde çok masraf yapılıyordu. Bunun önüne geçmek için köy heyeti bir karar almak istedi. Bizler de belediye olarak halkımızın bu güzel kararında yer almak istedik. Kanaat önderlerimizle beraber gençlerimizin önünü açmış olduk. Evlenmek isteyenlerin borç batağına düştüğünü gördük" dedi.

Kaynak: DHA