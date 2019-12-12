Şırnak'taki düğünlerde 35 bin liranın üzerinde altın alınmayacak12 Aralık 2019 Perşembe 16:50 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 17:45
Şırnak'ın Uludere ilçesinde düğünlerde israfın önüne geçilmesi amacıyla alınan kararla artık en fazla 35 bin lira değerinde altın alınacak. Kararla düğün yemekleri kaldırılırken, 3 gün süren eğlence de 2 güne düşürüldü.
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit Beldesinde düğünlerde oluşan israfın önüne geçmek için 9 maddelik karar alındı.
Uzungeçit Beldesi Belediye Başkanı Cemil Yıldız, Jandarma Karakol Komutanı Savaş Karakurt, imamlar, muhtarlar ve kanaat önderleri bir araya gelerek, kararları imzaladı. Karara uymayanların düğünlerine katılım sağlanmayacağı bildirildi.
Alınan kararlar arasında düğünde daha önce damadın aldığı 150 bin lira değerinde altın uygulaması kaldırıldı. Damat artık en fazla 35 bin lira değerinde altın alacak.
Kararda, dinen uygun olmadığından çiftlere nikah kıyılmadan önce dış çekim yapılması yasaklanırken, nikah kıyıldıktan sonra dış çekimlerin serbest olacağı belirtildi. Kararda düğün yemeklerinin de kaldırıldığı bildirildi. 3 gün olan düğün süresi ise 2 güne düşürüldü.
"Gençlerimizin önünü açmış olduk"
Cemil Yıldız, kararı herhangi bir dayatma sonucu almadıklarını belirterek, "Yıllar önce başlık parasını kaldırmıştık. Ancak yine de düğünlerde çok masraf yapılıyordu. Bunun önüne geçmek için köy heyeti bir karar almak istedi. Bizler de belediye olarak halkımızın bu güzel kararında yer almak istedik. Kanaat önderlerimizle beraber gençlerimizin önünü açmış olduk. Evlenmek isteyenlerin borç batağına düştüğünü gördük" dedi.
Kaynak: DHA