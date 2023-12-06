Down sendromlu İsmail'in askerlik hayali gerçekleşti

Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan down sendromlu 20 yaşındaki İsmail Karaca'ya unutulmaz bir gün yaşattı.

Temsili olarak bir günlüğüne kamuflaj giyen ve görevini yerine getiren Karaca, unutulmaz anlar yaşadı.

Yemin töreninin ardından down sendromlu Karaca, sazıyla dombra şarkısını seslendirerek kendine unutulmaz anlar yaşatan asker abilerine moral verdi.

Nöbet tutma ve yemek molasının ardından Karaca, kısa süreli askerlik görevini başarıyla tamamlayarak Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan veda etti.