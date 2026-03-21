Yaşam
AA 21.03.2026 11:45

Down sendromlu Büşra milli formayı giyecek

Kayseri'de ailesinin özverisi ve 10 yıllık emeğinin sonunda tekvandoda milli formayı giymeye hak kazanan down sendromlu tekvandocu Büşra Yolun, şampiyonluklar yaşamak istiyor.

[Fotograf: AA]

Annesi Fatma ve babası Kazım Yolun'un gayretleri ve kendi azmiyle sürdürdüğü tekvandoda ilerleyen 20 yaşındaki Büşra, 9-10 Şubat'ta Ankara'da düzenlenen Yeşilay Türkiye Para Tekvando Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Milli formayı giymeye hak kazanan Büşra, Antalya'da 24-31 Mart 2026'da düzenlenecek 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'na hazırlanıyor.

Büşra Yolun, tekvandoyu çok sevdiğini söyledi.

Büşra, "Anneme, babama ve hocalarıma teşekkür ediyorum, beni bırakmadılar, birlikte başardık. Yavuz ve Arzu hocama teşekkür ediyorum, beni yetiştirdiler, Türkiye ikincisi oldum. Benim gibi olan arkadaşlarım pes etmesin." dedi.

Baba Kazım Yolun ise kızlarını sosyalleşmesi için önce yüzmeye ardından tekvandoya yönlendirdiklerini dile getirdi.

Süreçte bazı tereddütler yaşadıklarını ifade eden Yolun, "Acaba yapabilir mi yapamaz mı diye sorularımız vardı. Biraz mücadele gerekiyor, diğer çocuklar kabullenecek mi onların velileri kabul edecek mi çünkü bu durumlarla da çok karşılaştığımız için biraz endişelerimiz vardı. Büşra tekvandoya başlayınca hem güveni yerine geldi hem de sevmeye başladı. Türkiye ikincisi oldu, gümüş madalya ile şehrimize geldi. Hedefi birinci olmak, yurt dışına gitmek ve milli takıma gidip bayrağımızı dalgalandırmak." diye konuştu.

"Büşra bizi de şaşırttı"

Antrenör Yavuz Sayan da 10 yıl önce Yolun ailesinin kendisiyle iletişime geçtiğini, başlarda ailenin aklında bazı soru işaretleri olduğunu söyledi.

Büşra'nın tekvandoyu ve kulübü sevince istikrarlı bir şekilde antrenmanlara devam ettiğini ve 10 yıllık bir çalışmanın ardından da başarının geldiğini anlatan Sayan, şunları kaydetti:

"Büşra bizi de şaşırttı, gerçekten müsabakadaki o performansı bizlere ileride daha güzel noktalara geleceğinin işaretini verdi. Türkiye Tekvando Federasyonundan bizi aradılar. Büşra Yolun kızımız bu ay Antalya'da düzenlenecek 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'na davet edildi. Uluslararası arenada da başarılı olacağına, derece yapacağına inancımız tam."

Özel sporcular üzerinde sporun olumlu etkisine dikkati çeken Sayan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özel sporcularımızın aileleri çocuklarını muhakkak bir sporla tanıştırsınlar. Spor bütün engelleri aşıyor. Engelleri aşarken kendilerini geliştiriyorlar, sosyalleşiyorlar, özgüvenleri artıyor ve kendilerini ifade edebiliyorlar. Biz bunu sahada görüyoruz. Büşra'nın gelişimi, sosyalleşmesi, kendini ifadesi bizleri gerçekten mutlu ediyor. Ailesi, doğru bir karar alıp ısrarla ve istikrarlı bir şekilde 10 yıl Büşra'yı bize getirmesinin karşılığını aldı, almaya da devam edecek."

