Hasankeyf'te hedef bu yıl 1 milyonu aşkın ziyaretçi

Mezopotamya'nın ilk yerleşim yerlerinden biri olan ve çok sayıda medeniyetin izlerini barındıran tarihi Hasankeyf'i, son yıllarda yapılan yatırımlar ve yürütülen tanıtım faaliyetleriyle geçen yıl 600 bini aşkın yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Bölgenin önemli turizm merkezi Hasankeyf'e yerli ve yabancı turistlerin ilgisi her geçen yıl artıyor. Tarihi, doğası ve baraj gölüyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olan ilçede, bu yıl 1 milyonu aşkın turist hedefiyle çalışma yürütülüyor.

Hasankeyf'e gelen ziyaretçiler, İmam Abdullah Türbesi, Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, Hasankeyf Müzesi ve Er-Rızk Camisi gibi tarihi yapıları geziyor, ayrıca düzenlenen tekne turlarıyla Hasankeyf Kalesi ve çevredeki tarihi mağaraları görme imkanı buluyor.

100 mağara daha turizme kazandırılacak

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçenin yaklaşık 12 bin yıllık geçmişe sahip kadim bir yerleşim olduğunu, Hasankeyf'in Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından biri haline geldiğini söyledi.

Geçen yıl yürütülen çalışmaların olumlu sonuçlarını almaya başladıklarını bildiren İmrak, "Hasankeyf'te geçen yıl 600 binin üzerinde misafirimizi ağırladık. Bu yılın da yaptığımız çalışmalar, devletimiz tarafından gerçekleştirilen yatırımlarla milyonları konuşacağımız bir yıl olmasını bekliyoruz." dedi.

İlçede Şahap Vadisi ve kale bölgesinin Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilmesiyle Hasankeyf Kalesi'nin turizme açıldığını aktaran İmrak, bu gelişmenin turizm açısından önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Hasankeyf'te turizme kazandırılan mağaraların sayısının da artırıldığı bilgisini paylaşan İmrak, şöyle konuştu:

"Yamaç Külliyesi çevresindeki 10 mağara restore edilerek ziyaretçilere açıldı. İlerleyen süreçte 100'den fazla mağaranın daha turizme kazandırılmasını planlıyoruz. Tekne turları, ziyaretçilerin en fazla ilgi gösterdiği etkinliklerden biri. Geçen yıl tekne turlarında 60 binin üzerinde misafiri ağırladık. Bu yıl hedefimiz bu sayıyı 100 bine çıkarmak."

"İlçemiz bir trekking merkezlerinden biri haline geldi"

Hasankeyf Müzesi'nde Paleolitik dönemden bugüne uzanan 4 binden fazla eserin sergilendiğini belirten İmrak, burayı geçen yıl yaklaşık 56 bin kişinin ziyaret ettiğini, bu yıl ise ziyaretçi sayısını 100 bine çıkarmayı hedeflediklerini anlattı.

Doğa turizmine yönelik çalışmaların da sürdüğünü ifade eden İmrak, şunları aktardı:

"Hasankeyf'imizde artık doğayı da sürecin içerisine katıyoruz. Bu kapsamda ilçemiz trekking merkezlerinden biri haline geldi. Hasankeyf'e gelen trekking tutkunları için de doğamız muazzam imkan sunuyor. Bunun yanında yamaç paraşütüyle ilgili Sayın Valimizin talimatıyla bir çalışma başlattık. İlçemizde bulunan Raman Dağı, yamaç paraşütü için tescilli tepelerden biri oldu. Bu anlamda ilçemiz yamaç paraşütü tutkunlarının doğayı keşfedecekleri bir nokta haline geldi."