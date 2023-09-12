Az Bulutlu 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
DHA 12.09.2023 11:08

Dolmabahçe Sarayı'ndaki restorasyonda sona doğru

Milli Saraylar Başkanlığı'nın üst harpuşta örtüsünde zamanla oluşan hasarlardan dolayı çalışma başlattığı Dolmabahçe Sarayı duvarlarının geleneksel Horasan harcı ve çeşitli enjeksiyonlar kullanılarak güçlendirildiği, restorasyon sürecinin Ekim ayı sonunda tamamlanacağı öğrenildi.

Dolmabahçe Sarayı'ndaki restorasyonda sona doğru
[Fotograf: DHA]

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından, Dolmabahçe Sarayı'nın dış bölümünde yer alan, Saltanat Kapısı'nın da bulunduğu, 770 metrelik orijinal duvarlarında Nisan ayında çalışma başlatılmıştı.

Çeşitli sebeplerle zamanla tahrip olan üst harpuşta örtüsü ve duvarların bazı bölümlerinin su alması sebebiyle başlayan çalışmada, duvarın üst bölümünde yer alan kiremitlerin de restore edileceği aktarıldı.

Dolmabahçe Sarayı'ndaki restorasyonda sona doğru

Restorasyon uzmanlarının, duvarlarda yer alan tahrip olmuş bölümleri belirleyerek, hasar görmüş ve çatlamış bölümlere özel enjeksiyonlar uyguladığı, dış sıvanın büyük bir bölümünde ise geleneksel bir harç karışımı olan Horasan harcı kullanıldığı öğrenildi. Geniş bir kısmı, tarihi çınar ağaçlarıyla bilinen Dolmabahçe Caddesi'nde devam eden restorasyon çalışmalarının Ekim ayının sonunda tamamlanacağı öğrenildi. Milli Saraylar Restorasyon Dairesi Başkanı Gökşen Yılmaz restorasyon ile ilgili bilgi verdi.

Dolmabahçe Sarayı'ndaki restorasyonda sona doğru

770 metre uzunluğunda 6 metre yüksekliğinde duvarlar

Gökşen Yılmaz, “Dolmabahçe Sarayı 1856 yılında Sultan Abdülmecid döneminde inşaatı tamamlanmış bir yapıdır. Döneminin sosyal ve sanatsal etkinliklerini, değişimlerini kültürel yansımalarını mimari olarak da içinde barındıran bir yapıdır. Batılılaşma döneminin 19. yüzyılda yoğunlaştığı bir dönemde Boğaziçi Sahili'nde bir prestij sarayı olarak inşa edilmiştir. Aynı zamanda kentin hızla büyüyen silüetinde de değişime neden olmuştur. Topkapı Sarayı'nda zamanla ihtiyaçlara göre genişleyen bir yapılar topluluğu söz konusuyken, aksine Dolmabahçe Sarayı'nda önceden planlanan tamamen ihtiyaç dahilinde yapılmış bir ana yapı, yüksek duvarlarla çevrili bir yapı, mimari bütünlüğe sahiptir. Dolmabahçe Sarayı deniz tarafından yine Sanayi Devrimi'nin güzel yansımalarından olan zarif demir döküm parmaklıklarla çevriliyken, kara tarafından ise 770 metre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğinde duvarlarla çevrilidir" dedi.

Dolmabahçe Sarayı'ndaki restorasyonda sona doğru

Yılmaz, “Bugün buradaki çalışmanın nedeni, üst harpuşta örtüsündeki hasarlı olan yerleri onarmaktı. Hemen arkasından sıva ve duvardaki çatlakları gidermek amacıyla sıva raspasına devam ettik. Daha sonra moloz taş duvarları toz ve kirden arındırmak için saf su ile yıkama yaptık. Horasan harcı ile doldurma ve güçlendirme çalışmalarına devam ettik. Akabinde ise boya ile sona erdirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Dolmabahçe Sarayı'ndaki restorasyonda sona doğru

Ekim ayı sonunda tamamlanması bekleniyor

Horasan sıva dolgusu ile çalışmaların sürdüğünü belirten Yılmaz, “ Nisan ayı gibi başlamıştık çalışmalarımıza, Ekim'in sonuna doğru da çalışmalarımızı bitirmeyi planlıyoruz. Duvarlar elbette orijinalinde ne ise, aynı şekilde projemizdeki gibi devam edilecek. Sadece bakım ve onarımı gerçekleştirilmiş olacak, farklı bir şey ile karşılaşılmayacak. Sarayın yapımından itibaren var olan duvarlar, söylediğim gibi, Topkapı Sarayı'nın aksine burada farklı bir şekilde yorumlanan çevre duvarları söz konusu. Zaten, zaman zaman Milli Saraylar Restorasyon Daire Başkanlığı olarak bakım ve onarım çalışmalarını yürütmekteyiz" şeklinde konuştu.

ETİKETLER
Dolmabahçe Sarayı İstanbul Restorasyon
Sıradaki Haber
Assos Antik Kenti’nde 2 bin 300 yıllık izler bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:01
İngiltere’de tehlikeli köpek ırklarının yasaklanması gündemde
11:57
Mısır Fas'taki deprem ve Libya'daki sel felaketi nedeniyle 3 günlük yas ilan etti
11:57
Dijital para çalışmaları dünyada ivme kazanıyor
11:58
Çin'in Tiencou-5 kargo mekiği atmosfere kontrollü şekilde döndü
11:52
İstanbul'da okul servislerine denetim
11:54
Ekonomi yönetiminin 100 günlük ajandası yoğun geçti
Sedir Adası'ndaki antik surlar ve tiyatro gün yüzüne çıkarılıyor
Sedir Adası'ndaki antik surlar ve tiyatro gün yüzüne çıkarılıyor
FOTO FOKUS
Yatak yüklü kamyonet trafiği tehlikeye attı
Yatak yüklü kamyonet trafiği tehlikeye attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ