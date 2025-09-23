Açık 24ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
AA 23.09.2025 12:42

Doğadan topladığı ağaç dallarını hayvan figürlü bastonlara dönüştürüyor

Kırklareli'nde yaşayan 71 yaşındaki Cemal Olt, doğadan topladığı ağaç dallarını, çeşitli hayvan figürleri işleyerek bastona dönüştürüyor.

Doğadan topladığı ağaç dallarını hayvan figürlü bastonlara dönüştürüyor
[Fotograf: AA]

Armağan köyünde doğan Olt, ahşap işlemeciliğini küçük yaşta babasından öğrendi.

Testere ve ısıttığı demir çubuklarla doğadan topladığı ağaç dallarına şekil vermeye başlayan Olt, işlediği ahşaplardan yaptığı bine yakın bastonu evinin bahçesinde sergiliyor.

Doğadan topladığı ağaç dallarını hayvan figürlü bastonlara dönüştürüyor

Olt, ahşap işlemeciliğini severek yaptığını söyledi. Ormandan topladığı dalları, üzerinde hayvan figürleri bulunan bastona dönüştürdüğünü belirten Olt, "Kızılcık sopalarını ormandan topluyorum. Çocukluğumdan bu yana baston yapıyorum. Bugüne kadar bin tane yapmışımdır. Bakıyorum ağaca karacaya benziyor hemen o şekli veriyorum. Zürafaya benziyorsa o şekilde yapıyorum" diye konuştu.

Doğadan topladığı ağaç dallarını hayvan figürlü bastonlara dönüştürüyor

Yaptığı bastonları bugüne kadar satmadığını ifade eden Olt, amacının para kazanmak değil doğaya olan farkındalığı arttırmak olduğunu kaydetti.

Ağaç dallarını işlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını vurgulayan Olt, "Görenler, 'nasıl yapıyorsun, ne yapıyorsun?' diye soruyorlar. Sincap diyorum sincap oluyor, yılan, karaca... Fransa, Bulgaristan ve Yunanistan'dan bunları isteyenler var. Paskalya bayramına götürmek istediler. Ama ben bunları satmayı düşünmedim" dedi.

ETİKETLER
Kırklareli
Sıradaki Haber
Kütahya'nın 'büyüteçli okuru', 18 yıldır gazeteleri mercek altında okuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:39
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Gazze'de sağlık sistemi son nefesini veriyor
12:36
Yahşihan Belediye Başkanı Sungur, görevden uzaklaştırıldı
12:25
OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
12:29
Emine Erdoğan, New York'ta kurulan simit standını ziyaret etti
12:15
ABD'den, BM için New York'a gelen İranlı diplomatların alışveriş yapmasına kısıtlama
12:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha Gazze'nin sesi olacak
Tebriz Kapalı Çarşısı yüzyıllar boyunca ticaretin ve kültürün simgesi oldu
Tebriz Kapalı Çarşısı yüzyıllar boyunca ticaretin ve kültürün simgesi oldu
FOTO FOKUS
Antalya'da toptancı halinde patlama
Antalya'da toptancı halinde patlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ