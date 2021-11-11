Dışişleri Bakanlığı bahçesinde düzenlenen etkinliğe Bakan Yardımcıları Kıran ve Kaymakcı ile Bakanlık çalışanları katıldı.

Kıran, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin "Yeşil Kalkınma Devrimi"ne yaptıkları katkıdan dolayı mutlu olduklarını belirterek, 2 yıl önce, Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlayan ağaçlandırma seferberliğinin kapsamının genişlediğini, "Geleceğe Nefes" sloganıyla geçen yıl 24 ülkede bu seferberliğe katkıda bulunulduğunu söyledi.

Kıran, Türkiye'nin "yeşil kalkınmaya" verdiği önemin, Paris İklim Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle yeni bir boyut kazandığına dikkati çekerek, Türkiye'nin bu alanda hazırladığı eylem planının hayata geçilmesi noktasında, Bakanlığın ve Türkiye'nin her bir kurumunun çok ciddi çalışmalarının ve çabalarının olduğunu söyledi.

"651 ağacımız var bahçemizde, bugün 22 ağaç daha eklendi"

Kıran, son dönemde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bakanlık bahçesinde, kabul programlarını gerçekleştirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bakanlığımızın bahçesinde çok çeşit ağaç var. Onlara gözümüz gibi bakmayı görev addediyoruz. 651 ağacımız var bahçemizde, bugün 22 ağacı daha 651 ağacımıza ilave ettik. 673 ağacımız oldu bahçemizde. İnşallah bunların sayısını artıracağız."

Konuşmanın ardından Bakan Yardımcıları ve Bakanlık çalışanları fidan dikimini gerçekleştirdi.